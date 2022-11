Barreira de vapor restringe o surgimento de umidade em ambientes

A umidade é um dos principais problemas no interior das edificações, sejam elas para fins residenciais ou comerciais. O ar no interior de uma casa, por exemplo, contém vapor de água produzido por ações como respirar, cozinhar alimentos ou tomar banho. O mesmo gera pressão na superfície interna movendo-se para o exterior, e se torna líquido ao atravessar camadas frias. Essa condensação ocorre quando existe uma diferença significativa de temperatura entre as duas faces da parede: nos painéis exteriores quando a temperatura do ar exterior é inferior à do ar interior, ou seja, no inverno.

Esse fenômeno afeta diretamente estruturas metálicas, gerando prejuízos estruturais como mofo, manchas e outros fatores degradativos. Por isso, o isolamento térmico surge como uma solução que bloqueia a passagem de vapor pelo recinto. Nesse processo, é adicionada uma barreira de vapor, que se alia à espessura estrutural adequada, e evita o aparecimento de condensação intersticial. Além disso, sua função ainda evita outros danos, como a penetração de umidade, a redução de vida útil de matérias e a deterioração de placas de reforço relacionadas à edificação.

Por definição das normas ABNT 9574 e 9575, um material é considerado adequado como barreira de vapor quando sua permeabilidade for inferior a 0,1 perm, oferecendo alta resistência à passagem de vapor d’água. “O material recomendado para ser utilizado como barreira de vapor é o papel aluminizado. Uma sugestão é que o profissional ou instalador leia as características do material a ser adquirido, verificando se ele bloqueia aquela quantidade de vapor d’água”, explica Gonzalo Raspini, da Barbieri do Brasil.

Raspini ainda comenta que é importante observar se o produto escolhido como barreira de vapor é inflamável ou combustível. Ou seja, em casos de incêndio é necessário que o mesmo não provoque emissão de gases tóxicos ou propague chamas. A localização da barreira de vapor é essencial para cumprir sua função e deve estar localizada no lado mais quente do recinto, ou seja, em direção ao interior das instalações.