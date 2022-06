Brasil perdeu 484.470 empresas no 3º quadrimestre de 2021

Em 2021, surgiram 4.026.776 empresas no Brasil, uma alta de 19,7% em relação ao ano precedente. Apesar disso, no mesmo período foram fechados 1.410.870 negócios, um crescimento de 34,6% em comparação a 2020, conforme dados do balanço “Mapa de Empresas – Boletim do 3º Quadrimestre/2021”, elaborado pelo Ministério da Economia, por meio da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital; da Secretaria de Governo Digital; e do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração.

No 3º quadrimestre do último ano, foram fechadas 484.470 empresas, um acréscimo de 35,7% em relação ao 3º quadrimestre do ano anterior, com uma leve recuperação de 0,4% em relação ao 2º quadrimestre. O levantamento também aponta para um saldo positivo de 2.615.906 empresas abertas em 2021, com um total de 18.915.002 empreendimentos em atividade.

A respeito do número elevado de empresas fechadas no período supracitado, Camila Tergolina, Líder de Gestão da New Consultoria Empresarial – consultoria multidisciplinar corporativa -, observa que há um desafio histórico no Brasil de fazer com que os empreendedores entendam a importância de fazer uma boa gestão do negócio para que tenham sucesso e perpetuidade ao longo dos anos.

“A maioria dos empreendimentos começa com uma boa ideia, porém faltam boas práticas de gestão para embasar a futura operação do negócio, seja na área de vendas, financeira ou produção”, pontua. “Por este motivo, à medida que os desafios aumentam, os empreendedores têm dificuldade de lidar com os problemas e acabam não conseguindo vencer as barreiras”.

Gestão de qualidade auxilia na estruturação do negócio

Na visão de Tergolina, a gestão de qualidade pode impactar na organização e manutenção de uma empresa, pois auxilia na estruturação do negócio, iniciando pela construção dos objetivos da organização, atrelados a metas e indicadores que direcionam todas as estratégias dos setores e os esforços das equipes para atingir os resultados esperados pela empresa.

“Além disso, a gestão da qualidade está atrelada à capacitação das equipes para resolução de problemas com foco em resultado. Assim sendo, tiramos o foco do colaborador que, normalmente, está voltado para ‘apagar incêndio’ em relação aos problemas, e redirecionamos para analisar as causas e tratá-las de forma efetiva para que não voltem a ocorrer”, esclarece.

Para a Líder de Gestão da New Consultoria Empresarial, é importante que os empreendedores contem com a parceria de uma consultoria de gestão multidisciplinar que possui know-how para estruturar suas empresas antes que surjam desafios que comprometam a continuidade do negócio.

“Uma gestão estruturada, baseada em objetivos definidos, com as equipes capacitadas, atrelado a um bom desenho de metas e indicadores, é a receita de sucesso para que a empresa atravesse as flutuações econômicas do país sem maiores percalços”, conclui Tergolina.

Para mais informações, basta acessar: https://newempresarial.com.br/