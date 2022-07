Centro Oeste Mineiro receberá apresentações gratuitas da Trupe de Truões

A agenda da Trupe de Truões, cia. de teatro da cidade de Uberlândia-MG, está movimentada neste final de julho. No dia 24, o espetáculo Rapunzel, estará em cartaz, às 16h, no Centro Cultural José da Costa Sepúlveda (ex-Cine Bandeirantes), em Sabará-MG. E, a partir do dia 27, o grupo se apresentará em cinco municípios do Centro Oeste Mineiro. As cidades previstas no roteiro são Alberto Isaacson (27/07), Itibira (28/07), Buriti Grande (29/07), Monjolinhos (30/07) e Martinho Campos (31/07).

As apresentações fazem parte do projeto Diversão em Cena ArcelorMittal, atividade que integra o projeto de Manutenção da Trupe e são viabilizadas através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

Na peça, há um casal de alemães: Hildegarda e Nicolau. Ela, grávida, tem um desejo fortíssimo de comer rabanetes. Ele, com medo, pula o muro da vizinha para roubar alguns. A velha impõe uma condição: deixará ele comer todos os rabanetes, desde que a criança seja dela. Assim começa a história da menina de longas tranças que é mantida numa torre pela bruxa até a chegada do príncipe.

A retirada de ingressos é gratuita e pode ser realizada de maneira digital pelo aplicativo de celular do Diversão em Cena para IOS e Android ou presencialmente nas bilheterias dos locais onde serão apresentada a peça, uma hora antes do espetáculo.

Parceria

Promovido pela Fundação ArcelorMittal, o espetáculo “Rapunzel” integra o programa Diversão em Cena, que tem o compromisso de democratizar o acesso à cultura, levando apresentações teatrais gratuitas ou a preços populares a teatros, escolas e praças públicas, em mais de 60 municípios. A iniciativa é viabilizada com o patrocínio da ArcelorMittal e Belgo Bekaert Arames, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e conta com o apoio da Prefeitura dos municípios, que receberão a peça.

SERVIÇO | DIVERSÃO EM CENA 1

O quê: espetáculo “Rapunzel”

Quando: 24 de julho – domingo

Horário: 16h

Local: Centro Cultural José da Costa Sepúlveda (ex-Cine Bandeirantes) – Centro, Sabará – MG

Classificação: livre

Preço: gratuito

Retirada de Ingressos: de maneira digital pelo aplicativo de celular do Diversão em Cena para IOS e Android ou presencialmente na bilheteria do teatro uma hora antes do espetáculo.

SERVIÇO | DIVERSÃO EM CENA 2

O quê: espetáculo “Rapunzel”

Programação:

27/jul – 19h em Alberto Isaacson-MG

28/jul – 19h em Ibitira-MG

29/jul – 19h em Buriti Grande -MG

30/jul – 19h em Monjolinhos-MG

31/jul – 18h em Martinho Campos-MG

FICHA TÉCNICA

Texto: Leonardo Simões

Direção: Leonardo Simões e Paulo Merisio

Cenário e figurino: Ney madeira

Elenco: Amanda barbosa, Laís batista e Ronan vaz

Músico: Lucas Mali

Composição musical: Dante Carnevale e Eliane Dias

Classificação: livre

Gênero: comédia

Modalidade: infanto-juvenil

Realização e produção: Trupe de Truões