Como mangueiras podem auxiliar na produção cervejeira

O Brasil vem experimentando aumento significativo na produção de cerveja artesanal. Segundo o “Anuário da Cerveja 2021 – estatísticas do setor cervejeiro no Brasil”, divulgado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o número de estabelecimentos produtores de cerveja atingiu a marca de 1.549, o que representa aumento de 12,0% em relação ao ano anterior.

No entanto, para desempenhar a atividade da produção de cerveja é necessário que o interessado em sua fabricação possua equipamento especializado. Afinal, as cervejarias devem utilizar variados tipos de mangueiras para o tráfego de cerveja, levedura e outros produtos tradicionais do segmento. Contudo, não é toda mangueira que possui as capacidades apropriadas para as finalidades que envolvem a fabricação da bebida.

Características específicas

Para atender as especificidades da produção de cerveja, uma mangueira para o tráfego do líquido precisa contar com três elementos: tubo interno, reforço e cobertura. Também chamado de “alma”, o tubo interno precisa resistir a produtos de limpeza e desinfecção halogenados, alcalinos ou oxidantes.

É necessário também suportar esterilização, ter insensibilidade contra íons de cobre (os “venenos de borracha”) e aguentar esforços físicos e mecânicos.

O reforço dá à mangueira a capacidade de resistir à pressão e ao vácuo, bem como a outros tipos de esforços de cunho mecânicos. Entre eles, o uso do vapor pode exigir muito do reforço, segundo informa a Cervesia, empresa destinada à tecnologia cervejeira.

Por fim, a cobertura é um componente da parte externa, que tem como função a proteção do reforço. Ela deve suportar abrasão, cortes, contato com produtos químicos e diversas outras formas de intempéries.

Como fazer a escolha certa

Conforme Daniel Rodriguez, CEO da Maxxflex, fábrica de mangueiras e mangotes de borracha, se faz essencial observar se, mesmo que o produto seja classificado como para uso em cervejarias, há construção enrolada, tubo de borracha sintética atóxica especial, resistência a temperaturas de até 80ºC e terminais retos.

Outro ponto importante a se verificar é o tubo interno branco com externo vermelho e faixa espiral branca, um padrão para este tipo de mangueiras.

