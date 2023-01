Como se proteger de ataques cibernéticos no Metaverso?

O Metaverso é um conceito que combina realidade aumentada e ambientes virtuais e é a grande aposta das chamadas big techs para o futuro.

Pode ser entendido como uma experiência em um espaço virtual, mas tem implicações para a realidade neste universo. Em breve, as pessoas estarão no “mundo” da internet e interagirão como se estivessem lá. Isso significa avatares virtuais que poderão conversar, trabalhar, socializar com amigos e familiares no mundo online. Há empresas que já desenvolveram seu universo, como por exemplo a Nike, que desenvolveu o Nikeland no jogo Roblox onde é possível comprar itens para personalizar seu personagem no jogo.

A internet das coisas conecta tudo no mundo físico, tornando-o vulnerável a hackers e aumentando preocupações com segurança e privacidade. Como resultado, muitos usuários sofreram problemas com aplicativos de malware, segurança de DNS, criptografia e muito mais. A segurança da informação terá o desafio de diminuir as vulnerabilidades e lidar com as ameaças que podem afetar a segurança pessoal do usuário. Questões éticas e morais, como integridade, desafios à publicação e disseminação de informações falsas; clima adverso, questões de assédio e violência; deficiências físicas, sociais e mentais causadas pelo uso excessivo da Internet também são preocupações em desenvolvimento.

A segurança da informação necessita estar em uma constante evolução, desenvolvendo metodologias, estratégias e aplicações para conter o avanço dos cibercriminosos que também avançam em seus métodos. É necessário pensar e agir com uma maior proteção aos dados pessoais. Esse investimento em segurança também deve ser dedicado ao blockchain, tecnologia utilizada para registrar informações e ativos no mundo virtual.

Segundo Rafael Silva, consultor de GRC da Safeway, “os mundos virtuais podem se tornar um terreno fértil para golpes de engenharia social, pois os cibercriminosos enganam e manipulam as vítimas para obter ganhos financeiros, muitas das vezes estratosféricos, podendo aproveitar a liberdade do mundo digital para aumentar sua busca por vítimas”.

Para evitar ciberataques no metaverso os cuidados são os mesmos do mundo digital de hoje, como:

Ficar atento à autenticidade dos perfis com os quais se interage;

Evitar revelar dados sensíveis a estranhos;

Habilitar ferramentas de segurança (como autenticação de dois fatores);

Tomar cuidado com ofertas irreais;

Tomar cuidado com ligações de empresas solicitando informações pessoais ou envolvendo transações com instituições financeiras;

Manter sempre sistemas e softwares atualizados;

Confiar em um bom aplicativo de segurança.

Ainda segundo Rafael Silva, “com o aumento dessa tecnologia no mercado de junção da realidade aumentada e ambientes virtuais, intervindo no ambiente físico da sociedade, será necessário pensar fundamentalmente em segurança da informação para evitar fraudes e ataques dos cibercriminosos”.