Curso de Pedagogia supera os 800 mil matriculados no país

Estudos apontam o aumento do interesse pelo curso de Pedagogia junto às organizações de ensino superior. Nos últimos anos, o grande interesse de estudantes do ensino médio por Pedagogia, em razão do amplo espectro de oportunidades no mercado de trabalho, fez com que o curso entrasse no radar das universidades.

Segundo o Censo da Educação Superior de 2020, realizado pelo MEC e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio de Teixeira (Inep), a Pedagogia foi o curso superior com maior número de matriculados, atingindo naquele ano número superior a 816 mil estudantes, colocando se à frente dos matriculados nos cursos de Direito e Administração.

A pedagogia está entre as áreas com maior empregabilidade no Brasil e, longe de ser a profissão restrita à sala de aula, tem proporcionado cada vez mais oportunidades para profissionais se destacarem em vários setores. Desde a formação para o trabalho em sala da aula, no ensino fundamental e médio com responsabilidade pela implementação, avaliação e coordenação de projetos pedagógicos, até a opção por trabalhos como consultoria, assessoria, produção de cursos à distância, gestão de escolas, hospitais, bibliotecas, museus, órgãos públicos ligados à educação, e treinamentos em empresas, entre outros.

“Neste ano de 2023, pós-pandemia, notamos grande interesse de novos alunos pelo curso de pedagogia”, admite o professor André Christian Dalpicolo, coordenador do curso de Pedagogia e RH do Centro Universitário Paulistana (UniPaulistana).

Para o mestre, a procura se justifica pela oportunidade e empregabilidade oferecidas pelo mercado de trabalho. Ele lembra que, uma pesquisa do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo (Semesp) mostra que em 2040 o Brasil terá falta de 235 mil professores de educação básica e completou: “Diferente de outras profissões, o pedagogo passou a ter espaço para uma série de atividades e cargos dentro de empresas de diferentes ramos da economia, o que ampliou a oferta de emprego”, disse André Dalpicolo.