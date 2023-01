Eri Sá leva as danças brasileiras para as periferias

O dançarino e arte educador Eri Sá percebeu desde cedo a sua paixão pela dança. Os festejos, as comemorações familiares eram sempre envolvidas por danças, forró, e axé do musicar contemporâneo. Em seus estudos pelo movimento, o brincante aprimora os seus saberes através de oficinas para todas as idades.

Envolto nos pés de dança nacional, o dançarino resgata manifestações nordestinas como o coco de roda, ciranda e caboclinho. Para ele as danças possibilitam noções de espaço, tempo, conhecimento de si mesmo e das histórias e memórias de um Brasil indígena.

No Sarau A Arte Liberta, o artista desenvolve performances autorais que partem dos estudos da dança contemporânea e as matrizes brasileiras, conectado com sonoridades de várias raízes atravessando lembranças e avivando laços. Essa dinâmica proporcionou ao educador um laço afetivo com o público intergeracional.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Esse projeto é contemplado pela 19ª edição do Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais no Município de São Paulo – VAI.

SERVIÇO:

Oficina de Danças Brasileiras com Eri Sá

27 e 31 de janeiro de 2023

Sexta-feira e Terça-feira l 10h

Biblioteca Pública Érico Veríssimo

Rua Diógenes Dourado, 101 – Taipas – SP

Programação Livre

Gratuito.