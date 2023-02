Estudo mostra tendências da comunicação corporativa em 2023

É no ano de 2023 que se consolidam como tendências alguns fatores que já vinham influenciando a forma como empresas observavam e se comunicam com o mundo. Digitalização, polarização e busca por propósito, em um cenário global de contenção de custos e otimização de recursos, convergem para as ações de parar, olhar, examinar, entender e dar o próximo passo. Diante desse cenário, a LLYC, consultoria global de comunicação, marketing digital e assuntos públicos, desenvolveu o estudo “A busca pela simplicidade: tendências para comunicação corporativa em 2023”, que conta com a visão de especialistas de quatro países: Espanha, Brasil, Colômbia e México, levantando 12 questões que foram discutidas e analisadas chegando a estas tendências, que indicam caminhos para ação e pontos de atenção adequados a empresas de diferentes perfis e realidades.

As tendências elaboradas pelos especialistas encontraram intercessões importantes. Elas passam pela busca da simplicidade de fazer mais com menos recursos, até a consolidação de fatores que já vinham representando desafios, como a polarização política, ou oportunidades para a comunicação corporativa, como a busca por propósito e a digitalização das relações públicas, transformando a experiência da comunicação presencial. Além disso, 2023 se impõe para cada gestor e cada companhia de forma diferente, com todos os desafios já conhecidos: recessão global, inflação, instabilidade política e desorganização das cadeias produtivas, entre outros fatores.

Para Thyago Mathias, diretor-geral da LLYC Brasil, o melhor investimento de tempo e recursos para a comunicação corporativa em 2023 é entender o momento externo e interno de cada empresa, de modo a identificar os gaps entre eles e alocar aí os maiores esforços. “Anos críticos como o que temos pela frente também oferecem boas oportunidades para demonstrar o valor estratégico da comunicação para o negócio e, assim, conquistar o espaço estratégico que também lhe cabe nas tomadas de decisão da companhia”, complementa.

Conheça as quatro tendências que moldarão a comunicação corporativa em 2023:

Do “purpose washing” ao ativismo corporativo real e atemporal – Usar datas especiais para projetar ou posicionar-se sobre algum dos desafios enfrentados pela sociedade é algo comum dentro das organizações. Esse ativismo, porém, nem sempre está associado ao propósito, valores e essência da empresa, mas sim à sua necessidade para se posicionarem e se fazerem visíveis em conversas macro – que podem revelar incongruências entre o que a marca faz internamente e o que ela defende publicamente.

Em uma pesquisa da Associação de Diretores de Comunicação do Panamá (Dircom Panamá), 83% dos entrevistados disseram entender que as empresas são uma plataforma poderosa para falar sobre importantes desafios sociais e contribuir para sua solução. O consumidor, entretanto, não quer mais apenas o produto ou serviço, mas busca o compromisso das empresas com uma série de valores sociais, ambientais e políticos com os quais se identificam.