Euromoney elege Santander o melhor Private Banking internacional do Brasil

O Santander Private Banking Brasil foi reconhecido como melhor private bank do País no segmento, de acordo com a publicação Euromoney. A unidade brasileira foi a vencedora do prêmio de 2023 da revista nas categorias “Melhor Private Banking Internacional” e “Melhor Private Banking em Planejamento e Sucessão Patrimonial”.

“Termos uma área de Wealth Management totalmente integrada, usando a nosso favor o fato de fazermos parte de um grupo internacional, com presença e marca forte nos principais mercados do mundo, com certeza, é um diferencial aos nossos clientes”, afirma Carlos André, vice-presidente de Wealth Management do Santander Brasil.

Vitor Ohtsuki, diretor do Santander Private Banking no Brasil, destaca que a escolha da instituição no País é resultado do trabalho que vem sendo feito ao longo dos últimos anos de oferecer aos clientes os melhores produtos e serviços do mercado, com uma equipe preparada para apoiá-los em seus desafios. “A premiação mostra que estamos no caminho certo”, diz.

O private bank do Santander foi considerado pelo veículo europeu como o melhor do segmento na América Latina. No prêmio de melhor banco internacional, também venceram as unidades do México, Argentina, Peru e Uruguai. Filiais latino-americanas do Santander Private Banking foram contempladas, ainda, nas categorias Ultra-High-Net-Worth (Colômbia), ESG (Chile), e “Melhor Private Banking Digital” (México), o que reforça a força da globalidade da instituição.