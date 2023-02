Evento de marca e simpósio sobre o GOURI da Dexlevo no IMCAS 2023

A Dexlevo, empresa especializada em dispositivos médicos estéticos, realizou com sucesso um simpósio dedicado ao seu produto exclusivo, GOURI, no IMCAS World Congress 2023 em Paris (França). O IMCAS (International Master Course on Aging Science), realizado de 26a 28de janeiro, é uma das três principais sociedades de estética antienvelhecimento do mundo.

GOURI Booth at IMCAS Paris 2023 (Photo: Business Wire)

Mais de 200 médicos e empresas que visitaram o estande da Dexlevo mostraram grande interesse no GOURI – um injetável exclusivo que oferece uma solução fundamental para o antienvelhecimento.

O simpósio do GOURI, intitulado “Universal Anti-Aging Treatment” (Tratamento antienvelhecimento universal), foi conduzido pelo dermatologista australiano Dr. Paul Han, que além de dar uma palestra também demonstrou um novo protocolo de tratamento do GOURI que ultimamente ganhou popularidade crescente entre profissionais de saúde que usam o produto. O Dr. Paul comentou: “Ao mesmo tempo que mantém os resultados tão bons como os do protocolo anterior, o novo protocolo melhora drasticamente a experiência do paciente e reduz o medo do paciente em relação ao tratamento devidoàdor”.

Um evento exclusivo da marca Dexlevo, chamado “Gorgeous GOURI Night”, foi realizado na noite de 26de janeiro. Foi um evento personalizado onde os médicos e distribuidores do GOURI no mundo todo puderam compartilhar suas experiências e conhecimentos sobre o produto. Após a sessão “Gorgeous GOURI Experience”, onde os profissionais de saúde apresentaram livremente seus casos e experiências de tratamento, os convidados tiveram a chance de experimentar a música (gugak) e roupas (hanbok) tradicionais coreana.

O representante da Dexlevo comentou: “Através da Gorgeous GOURI Night, um evento exclusivo dedicado exclusivamenteàGOURI, nosso objetivo era melhorar a compreensão do produto e promover o reconhecimento da marca. Foi uma oportunidade para os médicos expandirem sua rede de contatos”. E acrescentou: “Planejamos continuar demonstrando a excelência do GOURI a partir de várias atividades de marketing, como a realização de eventos de marca e a participação em conferências internacionais antienvelhecimento”.

O GOURI da Dexlevo é o primeiro estimulador de colágeno de policaprolactona (PCL) liquefeito do mundo que se espalha naturalmente por todo o rosto após a injeção, incluindo a área ao redor dos olhos, para induzir a produção de colágeno.

