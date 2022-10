Executivos da saúde preparam-se para contribuir com o novo Congresso Nacional

Realiza-se na próxima terça-feira, 18 de outubro, o CONEXS- Congresso Nacional de Executivos da Saúde, em São Paulo, no Hotel Renaissance, das 14h00 às 19h00, reunindo executivos de todo país. Participam Jean Gorinchteyn, secretário de estado da saúde de SP; Arthur Chioro, ex-ministro da saúde; José Henrique German, ex-secretário da Saúde, entre outros.

O debate será se os executivos da saúde estão atentos e preparados aos inúmeros projetos em tramitação nas casas legislativas? E como devem atuar? O objetivo é estabelecer e ampliar o espaço de diálogos institucionalizados dentro de princípios éticos, de transparência, legalidade e compliance.

As discussões acontecem na esteira do PL 4391/2021, que tramita em regime de urgência na Câmara dos Deputados, e regulamenta a atuação de representantes de interesses privados junto a agentes públicos.

Segundo Tacyra Valois, diretora de relações institucionais do SindHosp- Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo e integrante da Comissão Científica do Congresso, o objetivo do CONEX é avaliar como estão articulados os executivos da saúde nesse movimento de relações institucionais e como estão estruturados para isso. “Precisamos discutir a atividade de relações institucionais como uma atividade técnica, que contribui com evidências, de forma a instrumentalizar os tomadores de decisão”, explica a diretora.

Ela cita o caos criado pela aprovação precipitada da PL 2564/2020, que aprovou o piso da enfermagem, sem a devida democratização do debate. “Aprovaram o PL da Enfermagem sem as devidas fontes de custeio em uma clara e afrontosa ausência de debates de todos os setores envolvidos”, avalia.

Já a diretora executiva do CBEXs, Larissa Elói, acredita que o executivo de saúde deve se preparar para este movimento, articulando-se e preparando as empresas e instituições que representa para esta participação fundamental no processo decisório. “Nós, executivos da saúde, somos peças fundamentais para contribuir com o poder público na tomada de decisões que seja benéfica para a sociedade”.

O médico Francisco Balestrin, presidente do CBEXs, acredita que com o novo legislativo no país e o novo presidente da república torna-se imprescindível esse debate e a participação efetiva das instituições de saúde no processo decisório. “A pandemia evidenciou a saúde como setor prioritário. E como tal, precisamos aperfeiçoá-lo para que o sistema de saúde esteja preparado para novos desafios, garantindo acesso rápido e qualidade assistencial para toda a população, seja do SUS, da medicina suplementar ou privada. E, nesse novo contexto, a participação efetiva dos executivos de saúde no processo decisório será fundamental. Temos muito a contribuir”, destaca.

