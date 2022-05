Fornecedores da saúde marcam presença no retorno presencial da Feira Hospitalar

A R Cervellini vai expor revestimentos vinílicos e forros de última geração na Feira Hospitalar 2022.

Os ambientes hospitalares necessitam de extremo cuidado, desde sua construção até o seu funcionamento. Por se tratar de ambientes que fornecem cuidados à saúde, os pisos e revestimentos precisam ser adequados para atender todas as exigências e as normas de segurança para evitar contaminação e transmissão de vírus e bactérias.

“Será um momento muito especial após tantas adequações importantes que houve na área da saúde no período da pandemia e que ainda está em evolução nos projetos hospitalares. O evento representa tecnologia, soluções e produtos específicos para atender com excelência as necessidades do setor.”, comenta Sandra Uliana, gerente de vendas técnicas da R Cervellini e atual presidente da AFS.

A Associação dos Fornecedores da Saúde – AFS com todos associados, onde a R Cervellini representa toda linha de revestimentos vinílicos e forros especiais. A expectativa é receber o público para apresentar os produtos e reforçar como o preparo técnico é importante para entender e atender a dinâmica de Hospitais, Clínicas e Laboratórios.

A R Cervellini é uma distribuidora de pisos e revestimentos com mais de 48 anos de atuação no mercado. Formada por uma estrutura com mais de 37.000m² de áreas logísticas, estoques e escritórios, atuando em todas as regiões do Brasil com unidades localizadas em cidades como Belo Horizonte, Brasília, Caxias do Sul, Campinas, Curitiba, Goiânia, Palmas, Porto Alegre e Presidente Prudente.

Feira Hospitalar 2022

Rodovia dos Imigrantes, KM 1,5, São Paulo

Stand AFS E-80