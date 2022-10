Healthtech de fisioterapia está entre as 100 Startups to Watch 2022

A Tato, healthtech de gestão de cuidados em fisioterapia, está entre as 100 Startups to Watch 2022, premiação promovida anualmente pela revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios em parceria com Época Negócios, EloGroup e Innovc. O prêmio tem como objetivo eleger os negócios mais inovadores e promissores do Brasil.

Após uma primeira análise, 200 startups foram para a fase final para serem avaliadas por um comitê formado por jornalistas da Editora Globo e representantes das principais organizações, fundos de investimentos e iniciativas públicas.

Nesta quinta edição do prêmio, 1.872 startups disputaram uma colocação no ranking. Grau de inovação, potencial de mercado, negócio, equipe e maturidade da solução foram os principais critérios avaliados pela banca.

A Healthtech Tato nasceu com o objetivo de facilitar o acesso de pessoas com dor musculoesquelética a tratamentos, por meio de programas de rastreio e cuidado personalizado, triagens especializadas, fisioterapia online e telemonitoramento.

Para o cofundador da Healtech Tato, Lucas Nery, existem desafios resultantes do impacto da dor na vida das pessoas. “Uma em cada três pessoas no mundo necessita de reabilitação, resolver isso é um desafio que enfrentamos e, hoje, estar nessa premiação demonstra que estamos no caminho certo”, comenta Nery. A proposta da empresa uniu ideais dos sócios Rafael Alaiti, Hélio Nichioka e Leandro Fukusawa.

Cerca de 2 mil pessoas com dor musculoesquelética estão sendo monitoradas pela equipe de gestores de saúde da Tato, das quais 850 passaram pelo método de telereabilitação.