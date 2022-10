Mercado de tecnologia da informação está atento ao futuro

O mercado de tecnologia brasileiro está em expansão e vem crescendo a cada dia. Segundo uma pesquisa da Associação Brasileira das Empresas de Software (Abes), a projeção é que o crescimento nos investimentos em tecnologia da informação seja de 14,5% no Brasil em 2022. O mesmo levantamento mostra que o país está no ranking dos 10 maiores mercados de tecnologia do mundo, já sendo líder do setor na América Latina.

Com o mercado de tecnologia em expansão, o reflexo trouxe uma enxurrada de vagas no setor. E, com muitas oportunidades de trabalho, veio a falta de profissionais qualificados para exercer certas funções.

De acordo com um levantamento produzido pela Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), a busca por profissionais na área de TI no Brasil será de 420 mil pessoas até 2024. Em contrapartida, o mesmo levantamento mostra que o país forma cerca de 46 mil profissionais com perfil tecnológico por ano. O que não suprirá a estimativa da Brasscom.

Para William Schneider, Head of People na Online Applications, o maior desafio das empresas de tecnologia é lidar com este desequilíbrio do mercado. “A área de tecnologia tem oportunidades que outras áreas não possuem. Com vagas de sobra, os profissionais podem escolher a dedo em qual empresa querem trabalhar”, comenta Schneider.

Mercado crescente para mulheres

O mercado de tecnologia também apresentou um crescimento no número de mulheres atuando na área. Mesmo que ainda seja menor que a presença masculina, dados mostram que as mulheres vêm ocupando mais cargos no setor de TI.

Segundo informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, houve um crescimento de 60% na presença feminina na área de TI nos últimos cinco anos. Um número que passou de 27,9 mil para 44,5 mil mulheres.

Com o aumento das vagas no setor, novas tecnologias sendo atualizadas e criadas com recorrência, o tema tecnologia de informação vem sendo assunto em diversas mídias.

“Por mais que tecnologia esteja em alta, ainda existem assuntos que não são tão debatidos, como segurança da informação e Data Science”, comenta Livia Lisboa, apresentadora do programa de tecnologia OnlineCast.

TI é assunto em alta

