Mercado imobiliário e construção civil adotam tecnologia na gestão de cobrança

No início do ano, o Banco Central do Brasil lançou a funcionalidade de pagamento por boleto com o QR Code (Chave PIX) e as empresas da construção civil estão se adaptando a essa nova realidade. O pagamento instantâneo do PIX impacta diretamente a gestão de cobrança de construtoras, incorporadoras, loteadoras e imobiliárias reduzindo custos e promovendo mais eficiência nos processos de pagamentos.

Hoje, a internet é a principal ferramenta para pesquisas de imóveis próprios. O PIX é um produto recente e teve uma adesão extraordinária pelos brasileiros. Segundo o Bacen, de janeiro a outubro deste ano, a quantidade de usuários cadastrados aumentou 72%.

Por outro lado, as vendas de imóveis residenciais subiu 18% no primeiro semestre de 2022, em comparação com o ano passado, os dados foram coletados por 18 empresas associadas da Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias) em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). A projeção do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas é que o mercado imobiliário cresça 5% em 2022.

O Boleto Híbrido, terminologia utilizada pelo Bacen, atende uma demanda do mercado após a implementação do PIX, no último ano o volume de transações entre pessoas físicas foi três vezes mais que pessoa física versus pessoa jurídica. “Este comportamento se deve a questões culturais onde o brasileiro ainda enxerga o boleto como a única forma segura para pagar uma prestação ou qualquer outro compromisso realizado com uma empresa”, opina Paulo Franco Machado, Product Manager da Senior Globaltec.

Tecnologias e inovações que são criadas para facilitar o dia a dia

Historicamente, novos produtos vão surgindo para acompanhar o comportamento do consumidor. “Com o advento dos novos meios de pagamento e recebimento, o próprio cliente pode escolher como quer pagar: entrada no PIX, parcelas mensais e um custo extra, por exemplo, no cartão de crédito”, apresenta Paulo.

O recurso de boleto híbrido amplia o alcance das empresas aos clientes que preferem ou planejam comprar e investir em um imóvel a longo prazo. Segundo o Bacen, nos últimos três meses, o volume de transações superou a marca de 1 bilhão. “O cliente ganha em liberdade de utilizar o meio de pagamento mais conveniente, e o empreendedor ganha na automatização, menores taxas e diminuição da inadimplência”, destaca Paulo.

Soluções digitais bancárias intensificam a transformação digital nas construtoras e incorporadoras. Ao apresentar o QR Code junto ao boleto tradicional, o cliente tem mais autonomia para escolher como pagar. “Será uma forma transitória de adaptação do mercado até preterir o PIX em relação ao boleto e escolher receber somente o QR Code”, antecipa Paulo Franco.