Modelo de trabalho híbrido é preferência nas empresas

Um dos modelos de trabalho implementados durante a pandemia foi o regime híbrido, abrangendo mais da metade da gestão das organizações. De acordo com pesquisa do Google Workspace, atualmente, 56% das empresas atuam em formato híbrido. Inclusive, essa escala ganhou a preferência entre gestores e colaboradores.

Segundo estudo realizado pela Escola de Administração de São Paulo (FGV EAESP), o modelo híbrido é a escolha de 71% dos colaboradores, enquanto 72% dos líderes acreditam que a gestão das empresas se adaptou ao trabalho remoto. A pesquisa mostra que os colaboradores desejam uma experiência mais participativa no ambiente de trabalho, mas sem perder a flexibilidade.

Além disso, o levantamento aponta que os colaboradores consideram que o trabalho remoto impulsionou o crescimento profissional. Isto é corroborado pelos gestores, que reconhecem os ganhos de produtividade nesta escala de trabalho. É o que afirma Natalia Viana, Gerente Comercial da IUNGO, operadora de telefonia fixa que atua no mercado de PABX Virtual. “Podemos observar no mercado de vendas que as principais vantagens do regime híbrido, para as empresas, é a produtividade e a redução de custos. Enquanto para os colaboradores é a qualidade de vida e o ganho de tempo”, declara Natalia.

A Gerente Comercial ainda cita como é a escala híbrida na sua gestão, quando há a necessidade de trabalho presencial. “O híbrido se faz necessário, é importante ter um contato e trocas de conhecimento. O presencial é como um acompanhamento, mais voltado para revisões de processos do que para a produtividade e operação”, afirma.

De acordo com o Gartner Group, uma das tendências do mercado de negócios em 2023 são as soluções em nuvem, que podem auxiliar no regime de trabalho híbrido. Inclusive, a pesquisa prevê que até 2027, mais de 50% das organizações passarão a utilizar plataformas em nuvem. Natalia Viana, comenta sobre o futuro do mercado e como os sistemas in cloud podem contribuir para a gestão. “As soluções em nuvem podem ajudar os negócios na escala híbrida, pois permite que os colaboradores atuem em qualquer cenário. O futuro dos negócios depende também de cada segmento, mas, como apontam os estudos, o crescimento da maioria das empresas está baseado na tecnologia”, ressalta.

Natalia também afirma que o avanço das organizações está atrelado as pessoas. “A preferência pelo regime híbrido, entre gestores e colaboradores, está também conectada ao quanto as pessoas colaboraram com esse processo e fizeram dele um cenário melhor e ideal de se trabalhar”, conclui a Gerente.

Cabe ressaltar que a escala híbrida de trabalho ganhou notoriedade após às medidas de segurança contra a Covid-19 sofrerem alterações, uma vez que diversas organizações adotaram o modelo 100% remoto no auge da pandemia, mas puderam retornar aos poucos para o escritório.

