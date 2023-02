PayRetailers nomeia Lorenzo Pellegrino como novo Diretor de Operações e de Conteúdos Digitais

PayRetailers, o principal provedor de tecnologia de pagamento multifuncional da LATAM, anunciou hoje a nomeação de Lorenzo Pellegrino como seu novo Diretor de Operações e de Conteúdos Digitais.

Lorenzo Pellegrino, Chief Operating & Digital Officer (Photo: PayRetailers)

Pellegrino chegaàPayRetailers em um momento de um crescimento rápido, haja vista que ela aumentou de sete para onze escritórios, mais do que dobrou seu efetivo para mais de 200, e adquiriu a Paygol no Chile e a Pago Digital na Colômbia. Ele irá orientar sobre a atribuição de recursos da PayRetailers, trabalhando para melhorar a tecnologia de oferta e da plataforma internacional da empresa – para apoiar a comunidade dos comerciantes e a maneira que podem acessar e mover recursos de forma rápida e segura.

Chefe do Setor de Pagamentos

Pellegrino é um chefe do setor de pagamentos altamente respeitado, com quase 20 anos de experiência em cargo de direção. Recentemente, ele foi CEO da Skrill e NETELLER, liderando suas carteiras de negócios digitais e também chefiando a empresa de serviço de marketing afiliada,Income Access – que faz parte do grupo Paysafe Group Plc. Enquanto estava no cargo, ele coordenou esforços para conduzir o processo de IPO da Paysafe na Bolsa de valores de Nova York em 2021.

Entre 2012 e 2015, Pellegrino também foi Vice-Presidente Executivo de Desenvolvimento Digital da Optimal Payments Plc, liderando a estratégia de sua entrada no mercado da carteira de negociações da NETELLER e a aquisição da Skrill. Ele encabeçou o esforço da empresa de integrar ambas as carteiras de negócios que levou a uma melhora das eficiências operacionais e otimização de margem. Antes de ingressar na Optimal Payments, ele teve vários cargos de nível de diretoria na Skrill (anteriormente conhecida como Moneybookers) e guiou os esforços para o desenvolvimento de negócios da empresa nos EUA.

Lorenzo Pellegrino, COO e CDO, comentou: “Eu estou entusiasmado de ter me reunido a um negócio em franca expansão com tanto potencial.” PayRetailers tem um grande modelo de negócios e um time de gerenciamento talentoso que irá capitalizar com o cenário de evolução dos meios de pagamentos. A inovação e a colaboração entre nossas equipes nos levarão a grandes conquistas, e estou impressionado com a capacidade da equipe de entregar novos produtos de qualidade com rapidez.

“Há enormes oportunidades pela frente e, juntos, buscaremos oferecer maior valor para nossos clientesàmedida que escalamos os negócios. Tendo sido CEO em minha função anterior, tenho um profundo reconhecimento do que é preciso para elevar um negócio como a PayRetailers para o próximo nível de crescimento. Estou ansioso para trabalhar com o conselho e a equipe de liderançaàmedida que conduzimos o próximo capítulo de crescimento e sucesso da PayRetailers, e agradeço a eles por sua calorosa recepção.”

Juan Pablo Jutgla, CEO e fundador da PayRetailers, comentou: “Com Lorenzo, escolhemos um líder posicionado de forma única para executar e evoluir a estratégia da PayRetailers, continuando a gerar crescimento. Ele adquiriu uma reputação de um forte líder de negócios com imenso conhecimento do setor e tem um excelente histórico de grandes empresas em mercados desenvolvidos e emergentes.

“Acreditamos que sua forte experiência em liderança ajudará a focar a PayRetailers para se tornar o método de pagamento mais adequado para aumentar nossa comunidade de comerciantes. Estamos muito satisfeitos que ele estará apoiando a empresa em um futuro brilhante e estamos animados, pois entramos no próximo capítulo da jornada da PayRetailers”.

Para mais informações sobre a PayRetailers, visite o site da empresa: https://payretailers.com.

Sobre a PayRetailers

Fundada em 2017, a PayRetailers é uma provedora de serviços de pagamentos online líder no mundo e com DNA latino. Por meio de uma API direta, uma plataforma de tecnologia e um contrato, a PayRetailers oferece aos comerciantes globais mais do 250 opções de pagamento sem a necessidade de uma entidade local.

A plataforma PayRetailers oferece às empresas a capacidade de gerenciar seu sistema de pagamentos, analisar dados e simplificar a experiência do cliente por meio de soluções totalmente integradas.

A PayRetailers está sediada na Espanha, com escritórios regionais na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México Costa Rica, Paraguai e Peru.

Website:https://www.payretailers.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pay-retailers/

