Projeção aponta aumento de franquias alimentícias em 2023

O empreendedorismo em franquias de alimentação tem se mostrado uma opção interessante para quem deseja abrir o próprio negócio. A ABF (Associação Brasileira de Franchising) divulgou o desempenho de redes em todo o país, referente ao 4º trimestre do ano passado. Com os dados divulgados, o setor de food service teve variação de crescimento de 21,5%, comparado ao ano anterior.

Segundo a ABF, esse aumento tem relação com a retomada dos pontos físicos, a venda do tipo delivery já incrementada e a alta do ticket médio devido à inflação. O balanço anual mostrou que as franquias tiveram um crescimento de 12,6% comparado ao último trimestre de 2021. Além disso, demonstra a melhor performance dos últimos três anos neste período.

Além disso, a entidade aponta que o faturamento das franquias no Brasil, de modo geral, pode crescer entre 9,5 a 12%, e as redes devem ampliar cerca de 4%. Além disso, as projeções para o ano de 2023 apontam aumento de 10% nas operações e também 10% nos empregos. Em relação ao ano anterior, o número de novas franquias no setor de food service mantiveram ou aumentaram suas unidades.

Apesar da pandemia de Covid-19 e das restrições impostas às atividades do setor de alimentação fora do lar, as redes de franquias de alimentação conseguiram se adaptar rapidamente às novas demandas do mercado, comenta Luiz Eduardo, sócio-proprietário do Sonho de Algodão Doce. “Isto deve-se ao investimento em novos canais de delivery, take-away, drive-thru e outros modelos de negócios que permitem manter as operações e o faturamento”, completa.

As maiores franquias do setor de alimentação do Brasil

As redes de restaurantes e fast-food são líderes nesse segmento, seguidas pelas padarias e cafeterias, redes de comida italiana, churrascarias e pizzarias, afirma Luiz Eduardo. O empresário comenta que o empreendedorismo no setor de franquias em algodão doce pode atuar no mercado de alimentação de várias maneiras. Algumas das formas mais comuns incluem a diversificação e personalização dos produtos, oferta de serviços em eventos, expansão para outras regiões e a criação de novos sabores.

Em relação ao seu negócio, o empresário diz que o mercado de alimentação tem visto uma crescente demanda por produtos personalizados e exclusivos. Além disso, o empreendedorismo em franquia permite que um negócio se expanda rapidamente para outras localidades. “Ao se estabelecer em diferentes cidades, a empresa pode aumentar sua visibilidade e fortalecer sua marca”.

Luiz Eduardo diz que, ao oferecer outros produtos alimentícios junto com o algodão doce, como pipoca, sorvete e bebidas, as franquias podem atender a uma gama mais ampla de clientes e aumentar sua receita. “O algodão doce é um item popular em feiras e eventos, portanto, a franquia pode se especializar em fornecer seus serviços nesses ambientes e expandir sua rede de contatos”, explica.

Franquias devem crescer em 2023

Para 2023, Luiz Eduardo espera que o setor de alimentação do franchising brasileiro continue crescendo e se reinventando para enfrentar os desafios do mercado pós-pandemia, acompanhando as tendências de consumo e as novas tecnologias que estão surgindo. “A evolução do cenário econômico e sanitário ainda é incerta no Brasil e no mundo, o que pode influenciar os números do setor de franchising de forma imprevisível”.

Com base no mercado instável, o empresário acredita que o modelo de vending machine (máquina de vendas) supere cada vez mais as expectativas no mercado. “Tanto pela facilidade de compra e a segurança no alimento vendido individualmente, quanto pelo baixo custo de manutenção e não possuir funcionários”, completa.

Para saber mais, basta acessar: sonhodealgodao.com.br