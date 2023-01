Purificadores de água usam tecnologia para facilitar consumo saudável

Em períodos de calor intenso cresce a necessidade de hidratação. Os dois litros mínimos de consumo diário de água, recomendados em diversas “cartilhas” de bem-estar, já não são suficientes para garantir a reposição adequada em pleno verão, principalmente se a rotina envolve algumas atividades físicas.

Atentas a essa demanda, marcas especializadas em trazer mais beleza e praticidade no dia a dia criam soluções que aliam estética, funcionalidade e tecnologia para o lar. Oslaine Bandeira, gerente de marketing e branding das marcas Deca e Hydra, destaca como mudanças simples podem facilitar o consumo de água purificada, sem a necessidade de comprometer espaços de bancadas com filtros padrão.

“Um único produto pode dar acesso à água para higienização, preparo de alimentos e filtrada para hidratação. Com um simples ponto de entrada de água e saídas independentes, torneiras com purificadores eliminam impurezas, até 75% do cloro e mantém apenas o flúor e sais minerais necessários, otimizando a qualidade da água para o consumo”, revela.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Para quem gosta de manter o toque pessoal na decoração, acabamentos coloridos atendem a diferentes padrões e perfis de projetos, ampliando as possibilidades de decoração das cozinhas. “As peças trazem o filtro em sua estrutura, sem que o mecanismo filtrante interfira no design do produto. Com isso, tanto a estética como o espaço útil da bancada são mantidos, bem como a segurança em ter sempre ao alcance água purificada e saudável”, destaca.