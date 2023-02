Radisys Anuncia Disponibilidade da Primeira Solução 5G NR Compatível com Versão 17 do Setor

Radisys® Corporation, líder mundial em soluções de telecomunicações abertas, anunciou hoje sua solução de software 5G NR compatível com a versão 17, estendendo seu premiado software de versão 16 com recursos avançados como redes não terrestres (NTN) e acesso e backhaul integrados (IAB), que expandem a capacidade de cobertura para redes 5G. Os recursos de nós de retransmissão e acesso por satélite de versão 17 irão aprimorar a disponibilidade mundial de serviços celulares, ao melhorar a acessibilidade de conectividade 5G rápida e confiável às áreas não atendidas e mal atendidas. Além de impulsionar o acesso onipresente do consumidor 5G, o software 5G NR compatível com a versão 17 da Radisys oferece suporte a casos de uso corporativo, infraestrutura e segurança pública, incluindo sistemas de transporte inteligentes (ITS), banda larga aeronáutica, marítima, comunicações essenciais, gestão de frota, fábricas inteligentes e Internet das Coisas (IoT).

A solução Connect RAN 5G da Radisys facilita uma rede 5G flexível, a fim de atender a vários requisitos de implantação e fornecer conectividade 5G universal para diversas aplicações e casos de uso. Ao implantar o software Connect RAN 5G, os clientes podem minimizar seus custos de desenvolvimento e despesas operacionais e de capital, ao mesmo tempo em que otimizam o tempo de lançamento no mercado e reduzem o retorno sobre o investimento.

Notícias em Destaque

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

O software RAN compatível com a versão 17 da Radisys continua seu histórico comprovado de inovação em P&D 5G, permitindo conectividade de rede 5G a diversos facilitadores de serviços de comunicação extremamente confiável de baixa latência (URLLC) e casos de uso de eMBB em um amplo conjunto de bandas FR1 e FR2 para implantação múltipla e opções de acesso.

O recurso NTN do software Connect RAN 5G da Radisys suporta acesso via satélite geoestacionário, de órbita terrestre média e baixa (GEO/MEO/LEO) com arquitetura de software flexível e escalável, além de interfaces bem definidas para infraestrutura SATCOM. O software NTN da Radisys potencializa OEMs e ODMs a liberar novas oportunidades de negócios, aproveitando o investimento significativo que vem sendo feito na tecnologia SATCOM.

O recurso IAB da Radisys aperfeiçoa unidades centralizadas (CU) e distribuídas (DU) para atender nós de retransmissão como CUs e DUs doadoras compatíveis com 3GPP. Também inclui o nó IAB/Relay abrangendo o software IAB-DU e IAB-MT que proporciona integração de solução IAB de ponta a ponta com plataformas líderes do setor.

O software RAN compatível com a versão 17 da Radisys oferece uma base para recursos como posicionamento NR, capacidade reduzida (RedCap) e NR SideLink, permitindo que OEMs, ODMs e operadoras dimensionem suas redes 5G de modo econômico.

“Estamos animados em lançar o primeiro software de versão 17 Connect RAN 5G do mercado, ao fornecer conectividade 5G expandida e acessibilidade de serviço, e permitir que nossos clientes desbloqueiem novas oportunidades de negócios”, disse Munish Chhabra, Vice-Presidente Sênior e Diretor Geral de Software e Serviços da Radisys. “Com recursos avançados como NTN e IAB, a Radisys continua sendo líder no fornecimento de software 5G em múltipla arquitetura e múltipla plataforma compatível com ORAN a nossos clientes, impulsionando casos de uso comercial em uma variedade de aplicações verticais do setor.”

Conheça a Radisys no MWC Barcelona

Veja as demonstrações da primeira solução 5G NR compatível com a versão 17 da Radisys, no MWC Barcelona, estande 5B81. Para agendar uma reunião com os especialistas em mobilidade da Radisys, entre em contato com [email protected].

Sobre a Radisys

A Radisys é líder mundial em soluções e serviços abertos de telecomunicações. Suas plataformas desagregadas e serviços de integração aproveitam arquiteturas e padrões de referência abertos combinados com software e hardware abertos, permitindo que os provedores de serviços impulsionem a transformação digital aberta. A Radisys dispõe de um portfólio de soluções de ponta a ponta, desde estágios finais digitais, acesso desagregado aberto e soluções principais, até aplicativos digitais imersivos e plataformas de engajamento. Sua organização de serviços de rede experiente e de classe mundial oferece serviços de ciclo de vida completo para auxiliar provedores de serviços a criar e operar redes altamente escaláveis e de alto desempenho com custo total de propriedade ideal. Para mais informação, acesse www.Radisys.com.

Radisys® é uma marca registrada da Radisys. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230222005296/pt/

Contato:

Nereus pela Radisys

Matt Baxter, +1-503-619-0505

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE