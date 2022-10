Rodovia das Cataratas: governo do Paraná inicia obras

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) iniciou, no último dia 29 de setembro, em Foz do Iguaçu, no Paraná, a obra de duplicação de um trecho da BR-469, a Rodovia das Cataratas. Será contemplada uma extensão de 8,7 quilômetros de via, entre o trevo de acesso à Argentina e o portal de entrada do Parque Nacional Iguaçu. O investimento total será da ordem de R$ 129,66 milhões.

De acordo com o DRE/PR, além da duplicação, serão implantados passeios, vias marginais, ciclovias e passa-faunas, além de quatro viadutos e uma nova ponte sobre o rio Tamanduá. Além disso, está prevista a instalação de um novo sistema de iluminação pública, com lâmpadas de LED.

Nesta primeira etapa de trabalhos, concentrados próximo ao acesso ao Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, estão sendo executados os serviços de limpeza da camada de vegetação próxima à rodovia, onde será pavimentada a nova pista.

Para Jaime Mendes, sócio-proprietário do Del Rey Quality Hotel e vice-presidente do Visit Iguassu, a duplicação da Rodovia das Cataratas era uma das obras mais esperadas de toda a região Oeste do estado do Paraná.

“Ela é o principal canal de ligação para as Cataratas do Iguaçu, para o nosso Aeroporto Internacional e Centro de Convenções”, afirma o executivo, pontuando que, atualmente, “a maior parte dos atrativos de Foz” está concentrada neste circuito turístico próximo à rodovia. “Os hotéis em Foz do Iguaçu, que são, na sua grande maioria, os resorts, também estão na mesma aérea”, completa.

Com a nova configuração da via, Mendes acredita que os turistas que visitarem a região poderão ter mais conforto e facilidade de locomoção. “Além do mais, haverá uma pista de caminhada e uma ciclovia, contemplando aqueles que preferem fazer uso de outras formas de transporte”, pontua o empresário.

Segundo o DRE/PR, o prazo de execução da obra é de 18 meses. Neste período, também serão executadas a restauração e a manutenção do pavimento já existente da BR-469, bem como melhorias na faixa de domínio da rodovia. A duplicação da Rodovia das Cataratas é resultado de uma parceria entre o governo do Paraná, o governo federal e a Itaipu Binacional.

