Sofá novo: quatro tendências que estão em alta no décor

Manter a decoração sempre renovada é uma forma de reenergizar os ambientes e trazer as tendências do momento para dentro de casa. Para isso, não é necessário derrubar paredes ou realizar grandes reformas, pequenas trocas são capazes de mudar completamente o visual do espaço. O mobiliário é umas dessas cartas na manga.

Para isso, é bom ficar de olho em conceitos que estão em alta na hora de dar um upgrade no sofá ou poltrona. Quem fala mais sobre o assunto é a designer de produtos da Estofados Jardim Deyse Rozza, que apresenta algumas tendências do setor.

Design Afetivo

O design afetivo prioriza móveis, revestimentos e objetos que transmitam sensações para quem vivencia os ambientes. “A dica é apostar em um estofado que vá além do conforto tátil, mas que propague essa sensação de aconchego em seu design”, comenta Deyse.

Versatilidade

Esse é um conceito que nunca sai de moda, mas que ganhou muita força nos últimos tempos. “Além de peças com estética apurada, agora também é importante oferecer soluções práticas para o dia a dia, como mecanismos no encosto para situações mais relaxantes ou formais” explica a designer.

Formas orgânicas

Seguindo a premissa de reconexão com o natural, que tem guiado grande parte das tendências, o design orgânico aposta em formas fluídas e inspiradas nos movimentos da natureza. “Nos móveis isso se reflete em recortes mais leves e sem tantas marcações. Peças que seguem esse estilo tem tudo para se tornar protagonistas do ambiente”.

Conforto

A profissional afirma que a busca por conforto no mobiliário está em alta. “Priorizar um sofá que permita passar horas assistindo um filme ou marotando uma série é essencial, além de ter o aconchego para receber visitas”, ressalta Deyse.