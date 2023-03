Sortimento no varejo: o impacto da variedade de produtos nos negócios

Encontrar, em um só lugar, grande parte dos itens da lista de compras parece, é que o cliente procura hoje em dia. Em uma dinâmica de consumo cada vez mais ágil, contar com uma variedade de produtos à disposição pode ser um grande diferencial de mercado.

A oferta maior de itens é uma das técnicas que podem fortalecer a marca, impulsionar as vendas e possibilitar que um negócio se destaque da concorrência. Pode se enganar quem pensa que a importância da variedade do mix de produtos se resume às prateleiras cheias – o desafio vai além e está debruçado sobre o fato de entender profundamente as necessidades do público-alvo.

Acertar na escolha e manter opções estratégicas nos pontos de venda são alguns desafios do setor de varejo. Ao falar sobre esse sortimento, há como objetivo a diversidade de produtos existentes em uma loja. Por exemplo, em um estabelecimento de artigos esportivos, alguns itens vendidos são tênis, meias, bolas e roupas. O fato é que, independentemente do segmento, gerenciar esses elementos é fundamental para obter sucesso.

A diversificação da oferta de produtos deve fazer parte de uma ação estratégica. Além disso, precisa fazer sentido para o público e estar no mesmo universo dos itens já existentes. Assim, é possível atrair mais consumidores, aumentando as chances de vendas e assegurando a boa reputação para o negócio.

Quanto mais enxuto e direcionado o número de SKUs (itens em estoque), mais é possível entregar ao cliente o que ele, de fato, procura. Dessa forma, muitos problemas são evitados, como falta de produtos ou itens encalhados. Na hora do inventário de estoque, é possível também notar a diferença.

O sortimento ainda é um dos alicerces na definição do estilo do negócio: se é mais específico, voltado para um nicho ou produto, ou generalista, e atende a uma demanda diversa e ao grande público.

O apoio da tecnologia, por exemplo, é um mecanismo fundamental em uma sociedade cada vez mais digitalizada. Com as soluções certas, é possível monitorar a execução por marca e coletar e validar dados de acordo com as regras de cada ponto de venda. Assim, a empresa pode estabelecer a melhor estratégia de trade marketing rumo ao sucesso.

O fato é que uma variedade bem estabelecida abre possibilidades para o surgimento de novos shoppers, que são determinantes para o crescimento, ou não, dos negócios. Com a devida atenção e a força de uma boa estratégia, é possível ajustar o mix de produtos de acordo com o público-alvo, melhorando as opções do catálogo ou até mesmo oferecendo uma nova linha para os compradores. Quem adequar as estratégias, sempre vai sair na frente.

*Por Clóvis Souza, fundador da Giuliana Flores