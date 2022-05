Suzano lança desafio para desenvolvimento de novas aplicações

A busca pela substituição do plástico por produtos que não agridem o meio ambiente está cada vez mais intensa ao redor do mundo. O alerta para a urgência em diminuir o consumo de produtos de origem fóssil chegou por conta do aumento considerável da poluição provocada por esse material. A estimativa indicada das Nações Unidas é de que oito milhões de toneladas de plástico vão parar nos oceanos todos os anos. Um milhão de garrafas plásticas são compradas no mundo a cada minuto e só 9% delas são recicladas. Como reflexo a disso, mais de 100 mil mamíferos marinhos morrem anualmente devido aos microplásticos (partículas menores que um mm).

Iniciativas tomadas no mundo corporativo devem impactar positivamente uma ou mais áreas da sociedade, além de ir de encontro com as tendências mundiais. Um dos exemplos é a iniciativa da Suzano, que lançou um novo projeto de Inovação Aberta na Unidade de Papel e Embalagem (UNPE), chamada Open Innovation – O Papel é o Futuro. A expectativa é conectar a companhia com players do mercado que possam utilizar os papéis do portfólio da empresa como insumo no desenvolvimento de novos produtos para substituir itens e embalagens que atualmente usam matérias-primas de fontes não renováveis em sua composição.

O objetivo é a solução proposta impactar positivamente uma ou mais áreas da sociedade, como economia circular, agronegócio, saúde, mobilidade, infraestrutura, transporte de mercadorias, logística, cosméticos, entre outras.

O desafio é voltado a startups, empresas, pesquisadores(as) e pessoas físicas. Além disso, ao participarem da iniciativa, os selecionados passarão por um programa de aceleração equity free, com acesso a treinamentos, mentorias e iniciativas de networking, além de estreitar seus laços com a Suzano e a sua rede, possibilitando diversos modelos de negócio e co-desenvolvimento.

“Buscamos constantemente ampliar o nosso papel na cadeia e na sociedade, contribuindo para uma economia regenerativa e circular. Para isso, entendemos ser necessário agir de forma colaborativa, envolvendo diversos públicos, e contamos com parceiros de inovação para nos ajudar nessa jornada de construção de um futuro mais sustentável”, afirma Guilherme Monteiro, Gerente Executivo de Estratégia e Marketing da Suzano.

As inscrições para participar do desafio podem ser feitas por meio da plataforma Sway (https://sway.office.com/NZqgbnACMGMaDoLE) até 03 de junho.