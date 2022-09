TI de Salto volume II: obra conta histórias de mulheres que atuam dentro da TI

Geralmente, quando o assunto tecnologia é abordado, sempre surgem referências a grandes figuras como Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, Tim Cook, e Alan Turing? E por que não em mulheres como Ada Lovelace, Hedy Lamarr, Grace Hopper, Jean Sammet, Jean Sammet, Radia Perlman? A resposta é justamente a diferença de gênero que ocorre dentro dessa área e está presente na realidade.

Somente 2% das pessoas que ocupam cargos políticos em Ciência e Tecnologia são mulheres, segundo Pesquisa Comparativa sobre Mulheres e Meninas em STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática em português), na América Latina.

O livro “TI de Salto – volume II” conta relatos de 25 mulheres que atuam ou estão ligadas de alguma forma à área da tecnologia. A obra foi organizada pela empresária Sylvia Bellio, fundadora de uma empresa de infraestrutura de TI e única mulher no país a fazer parte do conselho de empresas parceiras da Dell.

Sylvia compartilha: “São pessoas que enfrentaram os mais diversos desafios, descobriram o próprio propósito e lutaram para chegar nos lugares onde estão, cada uma numa realidade bastante particular”.

Além disso, a autora é organizadora do Projeto Conte Sua História, que busca compartilhar histórias de mulheres da vida real. Especialista em Tecnologia, Sylvia conta que a obra é uma chance para que as pessoas conheçam sobre figuras que contribuíram e continuam contribuindo para a evolução da tecnologia e da ciência no país.

A importância do debate

Martha Gabriel, escritora, professora e futurista pelo Institute for the Future (IFTF) é responsável pela introdução do volume II de TI de Salto. Pelo fato de a tecnologia otimizar a existência dos seres humanos, a profissional pontua como o desequilíbrio da posse das ferramentas acabou criando grupos de privilegiados.

“A ciência da Tecnologia trabalha para encontrar respostas para problemas que afetam a humanidade e propõe um debate sobre como a falta de mulheres atuando acaba por sub-representar uma importante parcela da população”, argumenta Martha.

A escritora diz: “Enquanto as mulheres forem minorias nas graduações em ciências da computação e engenharias, podemos dizer que tanto o mundo físico quanto o digital em que vivemos estão sendo criados e programados predominantemente por homens”.

Patrícia Travassos, jornalista responsável pelo prefácio do livro, também é publicitária, colunista e escritora e fundadora de uma agência especializada em projetos de inovação. Ela comenta sobre o exemplo das startups – universo em que somente 4,7% das empresas têm mulheres no quadro de fundadores – os desafios acabam afastando pessoas do gênero feminino não só do universo da Tecnologia, mas de várias atividades que elas poderiam contribuir para alcançar uma equidade social melhor.

Mulheres inspiradoras

Os relatos mostrados contam histórias de quem está no seu melhor momento da carreira, de quem lidera grandes empresas morando no Brasil e no exterior, de quem ainda está no início, de quem se preocupa com aulas e projetos na universidade, de mães, esposas, filhas. Assim, é possível acompanhar as vitórias, derrotas, desafios, sucessos e experiências de mulheres que vivem e respiram Tecnologia e a importância delas na dentro da área.

Segundo a autora, a ideia de trazer vários pontos de vista foi justamente mostrar um pouco da diversidade de experiências que pessoas do gênero feminino têm ao atuar no setor de TI. E ainda completa: “Além do gênero, claro, a luta diária é o que une todas essas pessoas”.

“Apesar de praticamente todas terem tido conflitos internos, momentos de dúvida e desconfiança da própria capacidade, já que estavam em ambientes quase que exclusivamente compostos por homens, a vontade de superar os desafios e seguir faz com que as autoras tenham importância para a minha ideia de instigar mais meninas a trabalharem com TI”, comenta Sylvia.

Com 24 anos, Ana Beatriz Martarelli Coutinho é uma das autoras mais jovens de TI de Salto, trabalha como analista de NOC e fez parte de projetos como o Girls Power Tech, uma iniciativa da CISCO para potencializar o aprendizado de jovens mulheres. Ela ressalta a importância de vencer a própria mente. “Para termos coragem é preciso sentir primeiro o medo, e cada superação vira um aprendizado e evolução, então, se você, mulher, está passando por algum desafio acredite, você é capaz”, diz em um dos seus trechos.

Bárbara Toledo, gerente de Consumo e Varejo da Intel Brasil, relata um caso de machismo e preconceito vivenciado em uma entrevista de emprego em uma fábrica. Na ocasião, recorda que o executivo se negou a entrevistá-la, já que ela era mulher. “Encaro cada fase da minha história como parte de quem sou e quero me tornar, ouvindo Raul Seixas, isso colabora para que eu aprenda cada vez mais e nunca me imponha limites”, acrescenta.

Formada em Ciência da Computação, Fernanda Ripari trabalha como Global Critical Situation Manager na Microsoft, possui mais de 25 anos de experiência na área, e relembra vários momentos sobre o silenciamento nos ambientes de trabalho predominantemente masculinos.

Em determinadas situações, Fernanda conta que certos comentários e a falta de apoio a fizeram questionar a própria capacidade dentro da área da TI. Em redes de apoio, encontrou a chance de superar as adversidades. A profissional afirma sobre como é importante pensar no que se pretende construir e que o mundo tecnológico é um lugar para todas.

Ripari sugere: “Se fortaleça emocionalmente para quando esse momento estiver ali rondando seus pensamentos, os identifique e lembre-se de onde você está, o que já passou, para onde está indo e que não permitam que você abandone a TI porque a Tecnologia não vai lhe abandonar e é onde você deve estar. É a carreira, a área, a profissão que você escolheu para você. Só vai. Só fica. Só faz”.

Informações:

Livro: TI de Salto: Volume II

Organizadora: Sylvia Bellio

Editora: Árvore Digital

Para mais detalhes: https://www.arvoredigitaleditora.com.br/produto/ti-de-salto-volume-2/