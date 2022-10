Urbanic investirá US$ 50 milhões no Brasil nos próximos 12 meses

A Urbanic, empresa de moda e tecnologia, inspirada na Mayfair de Londres, está intensificando seus investimentos no Brasil. Serão US$ 50 milhões até setembro de 2023, com o objetivo de alcançar US$ 10 bilhões em vendas anuais nos próximos três a cinco anos. Todo o valor será usado para expandir a fabricação local e sustentável.

A empresa estabeleceu um modelo de negócios sem lojas físicas e com estoque zero, restringindo o desperdício de roupas em mais 98%. Sustentabilidade é um tema de grande interesse da marca, o que fez com que ela já desenvolvesse ações como campanhas beneficentes, plantio de árvores, utilização de materiais biodegradáveis e reciclados nas embalagens e redução do uso de plástico.

“Nós temos pensado cientificamente em nossa abordagem de oferta e demanda por meio de iniciativas relacionadas à sociedade e ao meio ambiente. Com ajuda de inteligência artificial e machine learning, desenvolvemos um mecanismo para não apenas diminuir o estoque morto, mas também mostrar às pessoas o que elas procuram, diminuindo a compra impulsiva desnecessária”, explica James Wellwood, Sócio e Líder de Desenvolvimento de Negócios da Urbanic.

