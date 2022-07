Uso de CRMs pode auxiliar na expansão de franquias

Os CRMs, sistemas de Customer Relationship Manager, permitem organizar e registrar o relacionamento da organização com o consumidor. A tecnologia pode facilitar a gestão da base de dados da empresa e as relações com os clientes, servindo como ponto de auxílio para as estratégias comerciais.

A tecnologia pode ser útil também para a expansão de empresas por meio de franquias. O sistema pode contribuir com a assertividade dos processos, fazendo com que os líderes aprimorem suas metas utilizando as informações centralizadas no CRM.

Os sistemas de relacionamentos estão sendo cada vez mais utilizados por empresas e franquias. Uma análise feita pela Fortune Business Insights apontou que a tecnologia CRM poderá atingir até US$ 145.79 bilhões até 2029, representando uma taxa de crescimento anual composto (em inglês Compound Annual Growth Rate – CAGR) de 12.5% nos próximos 7 anos.

Para Diego Bañuelos, CEO da Upnify, empresa de CRM, ao utilizar a tecnologia é possível elaborar campanhas com um melhor direcionamento e contatar clientes e investidores mais qualificados. “Contatar clientes e investidores se torna algo muito mais prático e rápido, o que otimiza o trabalho dos profissionais encarregados pela comunicação. Isso possibilita que o relacionamento entre as partes fique mais próximo”, afirma.

Customer Relationship Manager e franqueados

Bañuelos comenta também que os CRMs podem ser úteis especialmente para negócios no modelo de franquias. Segundo ele, o CRM pode facilitar o contato interno da empresa e também o externo. “Com o uso da ferramenta é possível conhecer a fundo o cenário de cada franqueado, acompanhar os resultados e a rotina comercial, possibilitando a criação de ações e estratégias que melhorem as vendas”, complementa.

O especialista em sistemas de relacionamento informa que ao utilizar a ferramenta no modelo de franquias, o franqueador passa a ter uma visão panorâmica de todo o processo de operação.

É possível citar como exemplo a Amor & Chocolate. Luiz Nobile, CEO da franquia, comenta que a empresa agora tem maior controle dos processos e mais visibilidade dos resultados obtidos por todas as franquias e consegue identificar as imperfeições e falhas do negócio.

O segmento de franquias tem crescido ainda mais nos últimos meses. De acordo com a Pesquisa de Desempenho do Setor de Franchising, somente no 1º trimestre de 2022 houve um acréscimo de 2.771 operações no país. Além disso, o número de empregos gerados, no mesmo período, foi de 1.417.529.

Esses dados, segundo Bañuelos, mostram que o setor é promissor e, por isso, a atualização para novas tecnologias também deve gerar impacto positivo. “O modelo de franquias tem algumas especificidades como a grande variedade no perfil de clientes, o que torna as ferramentas de CRM especialmente importantes para esses negócios. Com o crescimento do mercado de franchising, esperamos uma procura ainda maior pelos sistemas de CRM”, finaliza.

Para mais informações basta acessar: www.upnify.com/pt