Uso do WhatsApp Web como ferramenta para empreendedores

A integração de ferramentas digitais para aumentar produtividade é ponto obrigatório para os empreendedores que querem expandir seus negócios. Dentre elas, a tecnologia do WhatsApp para uso no computador, ou WhatsApp Web, é uma ferramenta com potencial para ser mais explorada na comunicação entre empresas e clientes. De acordo com uma pesquisa do SEBRAE sobre transformação digital nas micro e pequenas empresas, 72% das empresas utilizam WhatsApp para se comunicar com clientes, especialmente para disponibilizar informação de produtos/serviços (59%), atendimento (59%) e vendas (43%).

Devido à impossibilidade de reuniões presenciais, esse cenário se intensificou com a pandemia, e a troca de mensagens entre clientes e empresas cresceu 251% em 2021, comparado com o ano anterior, segundo pesquisa do Panorama Mobile Time/Opinion Box. Para quem trabalha com negócios digitais, a rede social possui facilidades que podem ser incorporadas. Nesse caso, a utilização do WhatsApp Business em sua versão Web traz algumas vantagens.

Agrega as funcionalidades do WhatsApp Business, entre elas, a criação de mensagens rápidas personalizadas que podem ser enviadas com atalhos, a possibilidade de criação de um perfil profissional com informações de contato, criação de catálogos de produtos/serviços e análise estatística de dados de performance.

Já com a versão Web, existe a vantagem de focar em um só dispositivo ao invés de dividir atenção entre celular e computador. Tudo é facilitado com a utilização do mouse e do teclado, inclusive os erros de digitação. Aumenta a praticidade para enviar arquivos maiores e importantes direto do computador, como recibos, documentos para assinatura e imagens. Também ajuda no direcionamento do cliente para loja online ou a entrar em contato com quem acabou de fazer uma compra no e-commerce.

Versão atualizada e anúncio de novidades

Com a atualização mais recente do WhatsApp Web, lançada em fevereiro deste ano, as principais novidades são o acesso às mensagens no computador com o aparelho celular desconectado e o uso de até quatro dispositivos simultaneamente. Para realizar essa sincronização, com o cuidado de manter a criptografia e garantir sigilo ao usuário, o dispositivo precisa criptografar as mensagens recebidas no celular e sincronizá-las com os demais dispositivos, incluindo a versão web/desktop.

Esse processo demanda um tempo de atualização que gerou uma lentidão comentada pelos usuários na rede social Twitter desde o último update, em 25 de abril. As principais reclamações são sobre demora para abrir a tela inicial e para carregar o história de mensagens. O tempo de carregamento de mensagens chegava a 20 minutos e o bug gerava um erro seguido do informe “Aguardando mensagens. Essa ação pode levar alguns instantes.”

No último dia 5 de maio, a rede social anunciou em seu blog oficial algumas novidades para a plataforma WhatsApp. Dentre elas, a possibilidade de reagir às mensagens com emojis, o compartilhamento de arquivos de até 2GB por vez (o limite anterior era 100MB) e grupos com até 512 membros. Outra novidade são as “pequenas comunidades”, que reunirão vários grupos com algum interesse em comum no mesmo espaço.

Dicas para resolver problemas com o WhatsApp Web

Para os empreendedores que querem aproveitar as funções do WhatsApp Business Web, mas ainda continuam tendo problemas no carregamento por conta da sincronização, algumas dicas técnicas feitas pelo empreendedor Gustavo Saraiva do Doutor Multas podem ajudar:

Verificar problemas com as redes de conexão

É preciso uma conexão à internet estável para utilizar a plataforma. Se no WhatsApp Web aparecer uma barra amarela com o aviso “computador desconectado”, a dica é verificar as configurações de rede e internet na barra de tarefas do computador.

Atenção ao navegador

Para boa utilização da versão web é necessário ter o navegador atualizado. O WhatsApp Web funciona no Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera ou Safari. Mas outros navegadores, como o Internet Explorer, não são compatíveis.

Problemas de segurança em rede compartilhada

Em caso de redes não-doméstica, como uma biblioteca, coworking ou universidade, por exemplo, é importante verificar se a rede não está configurada para bloquear ou limitar o WhatsApp Web. Aparecerá uma mensagem avisando que “a rede Wi-Fi está impedindo o WhatsApp Web de funcionar corretamente”. Nesse caso, a solução é contatar o administrador e solicitar que os endereços “web.whatsapp.com”, “.web.whatsapp.com” e “.whatsapp.net” sejam autorizados.

Verificar aparelhos conectados ao WhatsApp Web

A nova versão permite usar até quatro dispositivos vinculados ao programa e é preciso certificar quais aparelhos estão conectados. O atalho é acessar Configurações > Aparelhos Conectados > “Conectar um aparelho” > e usar a câmera para ler o QR Code.

Reiniciar o aplicativo web

Uma última dica é experimentar reiniciar o aplicativo para web. Se o bug levou ao congelamento da tela, a solução é fechar o software e abrir novamente.