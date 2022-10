Viagens em família crescem após pandemia

Durante a pandemia, 84% das pessoas planejavam que a primeira viagem após o isolamento social seria em família, segundo pesquisa da IPSOS encomendada pelo Airbnb. Além disso, 55% dos entrevistados afirmaram se sentir muito ligados ao núcleo familiar. Esta mesma tendência foi confirmada pelo Relatório de Tendências Mundiais de Viagens de 2022 da American Express Travel, onde 79% dos participantes afirmaram querer viajar em família em 2022. Ainda, 58% dos entrevistados demonstraram maior interesse em viagens multigeracionais do que antes.

Mudanças na forma de viajar com a família

Esta mesma pesquisa da American Express Travel mostrou que as famílias estão começando a planejar grandes férias. Entre os pais entrevistados, 70% afirmaram que em 2022 planejam fazer sua primeira viagem internacional com seus filhos. Ao mesmo tempo, a maioria dos pais pesquisados (81%) concorda que a pandemia mudou a forma como eles pensam sobre o planejamento de viagens com seus filhos.

As viagens domésticas ganharam espaço dentro deste cenário: 19% das famílias fizeram viagens domésticas, 12% escolheram resorts de praia, 11% optaram pelas viagens rodoviárias (ou roadtrips), 10% fizeram viagens internacionais, 7% passaram as férias perto de casa, enquanto 6% preferiram o camping (6%).

Hospedagem familiar

Para atender a esta demanda por hospedagem familiar, principalmente incluindo crianças, os hotéis têm se preparado. Recreação e espaços para brincadeiras, além de oficinas e espaços ao ar livre, têm sido o foco de hotéis e resorts.

“Hoje, boa parte das hospedagens que recebemos são de famílias. Por isso, estabelecemos uma estratégia que engloba atividades que pais e filhos podem fazer em conjunto. Ao mesmo tempo, a presença da recreação é um fator que muitos viajantes levam em consideração na hora de escolher o hotel”, explica Mariana Sodré Santoro Batochio, diretora do Hotel & Golfe Clube dos 500.

Recuperação após a pandemia

Em agosto de 2022, a taxa de ocupação da hotelaria no Estado de São Paulo ficou em 63, 95%, uma alta de 3,41% com relação a julho. Com a recuperação do setor após a pandemia, a atenção ao público infantil pode ser fundamental neste momento.

“Sentimos que após o isolamento, as pessoas estão buscando cada vez mais espaços ao ar livre. E, no caso das crianças, há uma procura muito grande por atividades que envolvam a socialização. Além disso, depois de um momento tão difícil, as famílias estão buscando experiências que gerem boas memórias e tragam bem-estar. Para os hotéis, esta é uma forma de fidelizar os clientes”, pontua Mariana.