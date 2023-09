A Delegacia de Japaratuba, juntamente com a equipe de peritos do Instituto de Criminalística (IC), cumpriu um mandado de busca e apreensão contra um homem de 48 anos, em Propriá. Ele é investigado por abusar sexualmente da neta da ex-companheira que tinha nove anos na época dos fatos, em 2017. A ação policial ocorreu nesta terça-feira, 19.

Segundo as informações policiais, um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Japaratuba, que deu início às investigações. Após a instauração do inquérito, outra vítima compareceu à delegacia para prestar depoimento também sobre o mesmo crime que havia acontecido com ela dos nove aos 11 anos.

No cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram apreendidos aparelhos celulares e notebook, que serão submetidos à perícia técnica. As investigações continuam, objetivando reunir mais elementos probatórios e identificar outras possíveis vítimas.

Informações sobre esse crime devem ser repassadas à Polícia Civil por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.