Ação conjunta entre PM e Ibama prende trio por porte ilegal de arma de fogo e caça de animais sem autorização

Policiais militares do Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb), em ação conjunta com agentes do Ibama, prenderam três homens por porte ilegal de arma de fogo e caça de animais silvestres sem autorização dos órgãos competentes, no municipio de Caninde do São Francisco. Os flagrantes foram registrados na manhã desse domingo (26).



Segundo informações levantadas, durante a realização da Operação Carrancas, que contou com equipes da Polícia Militar e do Ibama, os suspeitos foram abordados no Povoado Curituba.

Ainda no flagrante, a PM apreendeu duas espingardas, um revólver calibre .32 e sete munições. Além dos armamentos, foram encontrados vários animais silvestres abatidos e uma trouxa de maconha.

Os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia da região, com os materiais apreendidos, para o prosseguimento das medidas legais.

Com informações da Ascom PM/SE