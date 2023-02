Ação conjunta recupera carga roubada e prende homem em flagrante por receptação em Aracaju

Equipes do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), 1° Batalhão da Polícia Militar (1° BPM) e Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) prenderam em flagrante Luã Rangel Alipio Souza, 30. Ele estava com parte de uma carga que havia sido roubada de um caminhão em 4 de fevereiro. A ação policial foi divulgada nesta quarta-feira (15).

Segundo as informações policiais, o veículo transportava uma carga de produtos variados. O veículo saiu de São Paulo com destino a Pernambuco. No último domingo, inicialmente, foi encontrado um galpão com parte da carga no bairro São Conrado. Lá, um caminhão estava sendo carregado.

Logo após, foi descoberto que Luã estava em uma residência no bairro Inácio Barbosa, onde havia cômodos onde estavam armazenados mais produtos roubados.

Conforme a apuração policial, Luã também já possui outras passagens pela polícia no Estado da Bahia, em especial uma situação em que estava de posse de um caminhão adulterado, no ano de 2017.

O suspeito foi preso e conduzido ao Cope, onde foi autuado em flagrante pelo crime de receptação. As investigações continuam em andamento para prender os demais integrantes da associação criminosa.