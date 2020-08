O fato ocorreu por volta das 21h, nas imediações do Boteco do Sertão em Nossa Senhora da Glória.

Segundo informações a policia está no local do acidente, porém não foi possível identificar a identidade de quem teria se envolvido no acidente. Ainda de acordo com informações, a vítima teve um dos membros do corpo decepado.

Mais informações, em instantes.

Atualizado às 22h40

Informações preliminares dão conta de que a vítima teve ser quadro de saúde agravado e evoluiu a óbito.