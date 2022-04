Após briga por assento em ônibus, Polícia Militar prende suspeito de esfaquear passageiro em Aracaju

A Polícia Militar prendeu um dos suspeitos de esfaquear um homem, dentro de um ônibus do transporte coletivo que fazia a linha 610 – Litoral Norte / Mercado, na manhã desta quinta-feira (28). O caso ocorreu em torno de um desentendimento por um assento no veículo na região do Terminal do Mercado, em Aracaju.

De acordo com as informações policiais, uma equipe foi acionada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para o atendimento de uma ocorrência, na qual um homem havia sido ferido por golpe de faca em um ônibus do transporte coletivo da capital na região do Terminal do Mercado.

Os policiais foram até o local e encontraram a vítima ferida e constataram que o crime foi praticado em torno de uma discussão por um assento no veículo. As informações apuradas pela equipe dão conta de que dois homens seriam os responsáveis pela prática criminosa e um foi identificado, detido e conduzido à Central de Flagrantes.

A Polícia Civil irá instaurar um inquérito policial para apuração do crime e irá solicitar imagens das câmeras de segurança da região do mercado e também do veículo. Informações e denúncias sobre o caso também podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia (181).