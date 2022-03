Após denúncia de tráfico, PM apreende drogas e arma de fogo em Itabaiana

Policiais do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) apreenderam drogas e uma arma de fogo, após denúncia de tráfico de drogas, na noite dessa quarta-feira (23), no município de Itabaiana.

A equipe do Getam patrulhava pelo Bairro Anísia Amâncio de Oliveira, quando populares informaram que um homem estava realizando tráfico de drogas na região.

Os militares iniciaram as buscas e localizaram o suspeito que, ao perceber a presença da viatura, entrou em uma residência.

Ao se aproximarem da casa, os policiais foram recebidos a tiros. No confronto, o suspeito foi atingido e encaminhado para o hospital local, onde não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

No imóvel, os policiais militares apreenderam uma espingarda calibre .32, com duas munições, sendo uma deflagrada; um tablete de maconha; 16 pinos vazios e um contendo cocaína; um pote de creatina – material utilizado no preparo da droga – e uma balança de precisão.

Fonte: Ascom/PMSE