Polícia Militar prende em SE investigada por envolvimento na morte de empresário de pousada de luxo na BA

A Polícia Militar de Sergipe prendeu Maqueila Santos Bastos, amiga da mulher investigada pela morte do próprio marido na Bahia. A vítima é Leandro Troesch, dono de uma pousada de luxo localizada em Jaguaripe (BA). O crime ocorreu em 25 de fevereiro deste ano. A prisão aconteceu nesta quinta-feira (24), no bairro Santos Dumont, em Aracaju. O mandado de prisão é fruto de investigação por apropriação indébita de um veículo de luxo.

A Polícia Militar recebeu a informação de que a mulher estava no bairro Santos Dumont, em Aracaju. Diante disso, as equipes foram ao local, a encontraram e deram cumprimento ao mandado de prisão.

Com ela, havia um veículo locado, que não tinha sido devolvido à locadora. A investigada e o veículo foram encaminhados à Delegacia Plantonista. A Polícia Civil da Bahia foi comunicada, para que seja feito o encaminhamento dela para Salvador. Ela foi ttransferida para a 2ª Delegacia Metropolitana (2ª DM), onde aguarda trasnferência para o Presidio Feminino.

Caso

A vítima, o empresário Leandro Troesch, dono da pousada, foi encontrada sem vida dentro de um dos quartos do local. Ele estava com ferimento provocado por disparo de arma de fogo na cabeça. Em 2021, o empresário havia sido preso e condenado a 14 anos de prisão por crimes de sequestro e extorsão. Na ocasião da morte, ele estava cumprindo prisão domiciliar na pousada em que era dono.

A mulher presa nesta quinta-feira, Maqueila, respondia em liberdade a processos por estelionato e teria feito amizade com a esposa de Leandro durante a prisão. Ao ser liberada pela Justiça, Maquiela trabalhou na pousada. A Polícia Civil da Bahia investiga se ela teve participação na morte de um homem apontado como peça chave na elucidação do crime que vitimou Leandro. A esposa de Leandro, Shirley da Silva Figueiredo, teve prisão decretada no mesmo dia, por suspeita de envolvimento no caso, e é considerada foragida da Justiça.