Aracaju recebe exposição de arte em outdoor

Projeto roda pelas 27 capitais e traz artistas de renome para debater o m omento atual do país.

Após o sucesso da edição de estreia, realizada em 2020, no auge da pandemia, o projeto M.A.P.A. – Modos de Ação para Propagar Arte — realiza sua 2ª edição com a mostra Horizontes Moventes, rompendo fronteiras geográficas e levando arte para o espaço público através das obras de artistas atuantes nas mais diversas áreas da cultura, instaladas em outdoors.

Deste modo, o artista Carlos Vergara é o responsável pela instalação na cidade de Aracaju.

Ao ocupar 27 outdoors, nas 27 capitais brasileiras, com o trabalho de 27 artistas de linguagens múltiplas, o projeto M.A.P.A tem como intuito subverter a lógica do comércio, da propaganda e do palanque eleitoral – que faz uso frequente dessa mídia — para capturar o olhar do público desprevenido em suas rotinas na cidade, fazendo da rua um espaço de ação e resistência.

“A proposta de tomar a cidade como espaço para exercícios imaginativos decorre da urgência de priorizar uma brasilidade afetiva, sonora, lírica e desejosa da possibilidade de construção de novas lógicas, de novas relações humanas, por meio de outras formas de embates e de visualidades.” Explica Patricia Wagner, curadora do projeto.

Entre os nomes que terão obras expostas, Adriana Calcanhoto, Ana Lira, , André Dahmer, Anna Bella Geiger, Antonio Obá, Ayrson Heráclito, Carlos Vergara, Carlos Zilio, Carmela Gross, Carmézia Emiliano, Castiel Vitorino Brasileiro, Érica Ferrari, Gustavo Caboco, Guy Veloso, Ícaro Lira, Jonathas de Andrade, Juliana dos Santos, Laura Belém, Maré de Matos, Neide Sá, Rafael Bqueer, Regina Silveira, Rivane Neuenschwander, Virginia de Medeiros, Walter Carvalho e Yhuri Cruz.

A mostra é dividida em 4 ciclos, começando em 6 cidades, exibidas em conjunto durante 14 dias, até completar o total de 27 cidades.

O caráter fragmentado e descentralizado do projeto M.A.P.A., faz com que esta não seja uma exposição convencional.

Acreditamos que este estado de intermitência faz com que uma segunda edição seja tão necessária, ainda mais considerando o momento atual do país”, diz Camilla Barella, sócia da VIVA Projects ao lado de Cecília Tanure e uma das idealizadoras e organizadoras da mostra.