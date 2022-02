Assistentes sociais do Hospital Regional Gov João Alves Filho divulgam nota de repúdio

Nota de Repúdio 📋

Nós assistentes sociais, do Hospital Regional Gov João Alves Filho, de Nossa Senhora da Glória – SE, lamentamos viemente

e manifestamos nosso repúdio contra a quaisquer forma de violação e desrespeito aos profissionais de serviço social e ou qualquer servidor público da saúde que desempenha trabalho com dignidade. Violência essa proferida contra colega assistente social durante o seu exercício profissional no ambiente de trabalho.

Ocasionada na segunda-feira, dia 31/01/2022, enquanto a profissional passava a visita aos pacientes na observação do pronto socorro.

Nada justifica tamanha truculência diante daqueles profissionais que maior parte de sua vida se dedica a ofertar atendimento de relevância a população que ali busca assistência. Em especial aos profissionais que estão atuando sem cessar há dois anos contra a pandemia de Covid 19.

Nós, enquanto categoria profissional de serviço social que atuamos na orientação a indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos, nos solidarizamos com a situação vivenciada pela colega e afirmamos que não vamos tolerar em nenhuma hipótese qualquer forma de violência. Especialmente, quando essa é praticada contra profissionais que buscam humanizar e garantir os direitos daqueles que estão em situação das mais diversas vulnerabilidades.

Que seja tomada às devidas providências na forma da lei.💪

Nossa Senhora da Glória, 02 de fevereiro de 2022