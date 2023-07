*CARTA DE RENÚNCIA*

Aos vinte dias, do mês de julho, do ano de 2023, Eu, Mario….., Venho por meio desta informar e tornar público a minha RENÚNCIA ao cargo de Presidente do Atlético Gloriense.

Em todo tempo que passei pelo futebol eu construí grandes amizades. Estar Presidente do Atlético é uma honra, mas nunca imaginei que a minha eleição e a conquista, seriam motivos para INIMIZADES; Quem me conhece sabe que essa NUNCA foi a minha intenção.

Todos me conhecem: Onde vou, chego para somar, divisão NÃO É UMA CARACTERÍSTICA MINHA.

Confesso que nesse período de eleição eu tive grandes aprendizados… aprendizados estes que me fizeram maior e eu decidi levar pra vida.

Pedi muita sabedoria a Deus e de forma inexplicável eu senti o desejo de renunciar ao cargo. Os desígnios de Deus não é para se entender, e sim para obedecer. Assim estou fazendo, sendo obediente a Deus, pois sei que é ele que fala ao meu coração.

Ouvi a minha família, que é o meu alicerce e que está sempre comigo, em todas os passos e decisões que desejo tomar.

Continuo apoiando o Atlético Gloriense e aproveito para externar a minha gratidão aos amigos que desde o início estiveram comigo, me incentivando, apoiando e desejando que eu fosse o presidente deste clube grandioso, e os mesmos estiveram presente para votarem em mim. Tenham certeza que o amigo Mário do ponto BANESE estará sempre a disposição de cada um de vocês.

Tenho certeza de que fiz pelo Atlético o meu melhor, construi uma história, deixei o meu legado.

Desejo muita alegria e paz para o Atlético.

Por fim, sem mais delongas, deixo aqui minha profunda gratidão. Desejo sucesso ao novo presidente e já deixo claro aqui que estarei a disposição do Atlético Gloriense como amigo e diretor.

“Saio da Presidência, mas o Atlético não sairá de mim!”

Atenciosamente,

Mario de lima Santos.