Está definido: haverá uma disputa para a definição do próximo presidente do Atlético Gloriense, que substituirá Gabino Barros, deixando o cargo no final do ano. Diante do atual cenário, a figura principal de uma das chapas que busca a oportunidade de assumir a liderança executiva do Touro do Sertão é a do ex-jogador Tailson, que possui amplo conhecimento no mundo do futebol.

Aos 47 anos, Tailson tem experiência em pelo menos 14 clubes, tanto no Brasil quanto no exterior, destacando-se pelas passagens marcantes no Botafogo/RJ e Sport/PE. Ele se aposentou oficialmente no dia 1º de julho de 2010, quando atuava pelo River Plate/SE.

A data da eleição ainda não foi marcada, mas espera-se que ocorra com a participação de duas chapas. Uma delas será encabeçada pelo ex-presidente Mário do Ponto Banese, e a outra, que agora oficialmente inclui o ex-jogador Tailson.

Além disso, a chapa contará com Dedé como vice-presidente e o jovem empresário Victor como vice-presidente financeiro.

Por Maycon Fernandes/Jornalista