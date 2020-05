A Secretaria Municipal de Porto da Folha divulgou mais um balanço sobre o Covid-19 no município, às 21h00min da última sexta-feira,15.

De acordo com o balanço divulgado, 188 pessoas já foram liberadas e 34 casos foram descartados. O balanço confirmou o 17° caso no município no município. Trata-se de um jovem de 14 anos.

O município já registrou um óbito, confira o panorama:

CASOS CONFIRMADOS: 17

CASOS SUSPEITOS: 18

CASOS DESCARTADOS: 34

MONITORADOS: 131

LIBERADOS: 188

ÓBITO: 01

ALTA: 01