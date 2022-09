Luiz Felipe Amorim do Nascimento, ou simplesmente Felipe Amorim, é um cantor e compositor brasileiro. Com carreira solo iniciada em 2020, o músico ficou conhecido pela mistura de vários gêneros, como forró, pop, funk e música eletrônica. Em 2021, ganhou popularidade com os singles “Sem Sentimento” e “Putariazinha”.

Ele tem 25 anos de idade e será uma das atrações do Carnaforró 2022, o Show está marcado para o dia 22 de outubro.