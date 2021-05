CARTA ABERTA: Até um dia meu amigo Jilvan

Acabou! Aquelas conversas que duravam horas e horas, os jogos assistidos, o baralho o churrasco que você fazia tão bem chegaram ao fim.

Seu abraço é agora um fantasma do passado.

Meu amigo, você se foi e levou parte de quem fui, poucos fazem amizade verdadeira dentro da política e você meu amigo me ensinou muito.

Descanse em paz e até um dia.

Gostaria que soubesse que jamais irei esquecer você! Pessoas assim nunca morrem de verdade.

Mais do que um amigo fiel e verdadeiro você sempre foi um ser humano de coração gigante e nobres atitudes, só quem te conhecia de verdade sabe disso.

Na verdade, só nós sabemos quão incrível é nossa amizade.

Sim, é, bem no presente, porque uma amizade como a nossa não pode terminar assim.

Não há razão! Você partiu para outro mundo, mas o que construímos tem mais força e irá permanecer no tempo com toda certeza.

Honrarei seu nome e continuarei amando a sua casa, PEPEU, CIANE, JAIRO, SILVINHO, JAMES, enfim toda família.

A partir de agora, pensarei que você viajou e que um dia nos encontraremos novamente. Doí, mas um dia vai parar e as lembranças de tudo que fizemos e falamos ficarão para sempre em meu coração.

Até um dia, meu amigo. Eterno Dr. Jilvan

Maycon Fernandes/Jornalista