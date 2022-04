COPA DO MUNDO: Brasil enfrenta Sérvia, Suíça e Camarões

A Seleção Brasileira é a única a participar de todas as edições da Copa do Mundo e se prepara para mais um Mundial. Os jogadores da Canarinho foram sorteados no Grupo G na Copa do Catar. A estreia da Canarinho será no dia 24 de novembro, contra a Sérvia,

Os brasileiros ficaram em 1º lugar na Eliminatória Sul-Americana do Mundial, com 45 pontos. Os comandados de Tite atingiram a maior pontuação da história das eliminatórias do continente. Esse “título” pertencia à Argentina de Marcelo Bielsa, que registrou 43 pontos em 2002. O Brasil chegou aos 45.

A Seleção participa da Copa do Mundo do Catar como líder do ranking da Fifa, lugar que não ocupava desde 2017. Com 1.832,69 pontos, o time tenta quebrar uma maldição: nunca na história da competição o líder do ranking da Fifa venceu a Copa do Mundo.

O Brasil é o único país com 5 títulos de Mundial, uma vez que levantou a taça em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. A Canarinho ficou com o vice-campeonato em 1950 e 1998, e com o 3º lugar em 1938 e 1978. Na Copa de 2018, na Rússia, Seleção foi eliminada nas quartas de final, pela Bélgica, por 2 x 1.

GRUPO G

Brasil

Sérvia

Suíça

Camarões