Corpo de Bombeiros realizou 69 atendimentos no final de semana

Durante o último final de semana, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) realizou 69 atendimentos. Uma das atuações foi na prevenção na procissão fluvial de Bom Jesus dos Navegantes, nos municípios de Propriá (SE) e Porto Real do Colégio (AL). Entre as ocorrências, um acidente automobilístico envolvendo um carro de passeio e um caminhão, no bairro Ponto Novo, em Aracaju.

O acidente aconteceu na madrugada do sábado (29). Por volta das 4h15, a guarnição da Unidade Operacional Escola, de Aracaju, foi encaminhada para realizar o atendimento da ocorrência. O veículo de passeio colidiu na lateral do caminhão, no cruzamento entre as avenidas Nestor Sampaio e Augusto Franco.

“Havia duas vítimas no carro, que não estavam presas às ferragens. Uma desorientada, com lesões na face, e outra com escoriações leves. Realizamos o isolamento, orientação do trânsito, desligamos a bateria e prestamos os primeiros socorros às vítimas, que depois ficaram aos cuidados do Samu. A SMTT e a Cptran também foram acionadas pela nossa equipe e atuaram no local”, afirmou o sargento Marcos Aurélio.

Nas praias de Aracaju foram realizadas pelos guarda-vidas 35 prevenções no final de semana, com orientação a pessoas que estavam em locais de risco. “Por conta da quantidade de vegetação na praia decorrente do aumento da vazão no rio São Francisco, houve um menor número de banhistas nesse período”, afirmou o subtenente Jorge Paixão, chefe da seção de controle e distribuição de efetivo do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS).

Foram registradas ainda 15 ocorrências de busca e salvamento, que envolvem busca e resgate de pessoas e animais, retirada de anel, controle de insetos, entre outras. Orientações via Ciosp, quando os bombeiros conseguem solucionar a ocorrência com orientações via telefone, foram 12. Dois incêndios em vegetação, dois incêndios urbanos e dois acidentes automobilísticos também foram atendidos pelas oito unidades do Corpo de Bombeiros distribuídas em todo o Estado.

