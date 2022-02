Criança de quase 2 meses é encontrada morta dentro de residência no Santa Maria

O Instituto Médico Legal foi acionado no final manhã desta quarta-feira, 16, para recolher o corpo de uma criança de apenas um mês e 23 dias, no Conjunto Padre Pedro, que fica localizado no Bairro Santa Maria em Aracaju.

De acordo com informações, a Policia Militar teria sido acionada pela própria mãe da criança, que informou o óbito como “causas naturais”. Ainda de acordo com informações, a criança apresentava alguns hematomas pelo corpo.

A mãe e o pai da criança foram conduzidos para prestar esclarecimentos no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa A Polícia Civil irá investigar o caso.