Delegacia Regional de Carira prende preventivamente suspeito de homicídio

Nesta quinta-feira (28), policiais civis da Delegacia Regional de Carira cumpriram um mandado de prisão preventiva contra Vitor dos Santos Oliveira (22), pelo homicídio qualificado por motivo fútil que teve como vítima Carlos Venícios de Jesus Lima.

Segundo as autoridades policiais, no dia 23 de janeiro de 2022, ocorreu uma festa em um bar no Povoado Descoberto, na zona rural de Carira, onde houve uma discussão entre as irmãs da vítima e as amigas do investigado. Após o ocorrido, o suspeito teria saído para noticiar o fato à Polícia Civil, quando foi abordado pela vítima no meio do caminho e se envolveu em uma luta corporal, que levou à morte por esfaqueamento de Carlos Venícios.

Na posse da arma branca, o suspeito correu atrás da vítima e a esfaqueou em frente a sua própria residência. A mãe da vítima, que presenciou o óbito, tentou dar socorro ao filho.

A Polícia Civil representou pela prisão preventiva, que foi concedida pelo Judiciário local e cumprida pelos policiais civis. O preso foi encaminhado ao Poder Judiciário para audiência de custódia.