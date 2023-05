Policiais do Departamento de Narcóticos (Denarc) prenderam em flagrante um homem de 23 anos pelo crime de tráfico de drogas no bairro Bugio, na Zona Norte de Aracaju. A ação policial ocorreu na noite dessa segunda-feira (15).

De acordo com as informações policiais, as investigações apontavam que o imóvel do suspeito funcionava como ponto de venda de drogas. Após levantamentos, foi possível visualizar movimentação suspeita no endereço.

Após vigilância no local, os policiais identificaram um veículo encostando ao lado do imóvel em atitude que indicava o tráfico de drogas.

Em virtude desta movimentação, a equipe policial realizou a abordagem ao veículo. Ao ser questionado, o condutor informou que estava no local para comprar maconha com o morador do imóvel.

Diante das informações, a equipe policial entrou no imóvel, que estava aberto, e encontrou grande quantidade de tabletes contendo substância semelhante à maconha. A droga estava armazenada em um dos cômodos.

Com o suspeito foi apreendido aproximadamente 15kg da substância, balança de precisão, máquina de cartão de crédito e aparelho celular.

O preso e o material apreendido foram encaminhados ao Denarc, onde as investigações continuarão a fim de que sejam identificados outros envolvidos. A Polícia Civil solicita que informações sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas ao Disque-Denúncia (181).