Denarc incinera mais de 1,5 tonelada de drogas apreendidas em SE

Foi feita a incineração de 1,5 toneladas de drogas que foram apreendidas nos últimos anos pelas forças de segurança pública em todo o estado de Sergipe. A incineração, feita pelo Departamento de Narcóticos (Denarc), ocorreu na manhã desta sexta-feira (4), na fábrica de cimentos Votorantim.

As apreensões foram feitas durante as ações das polícias Civil e Militar, com a avaliação criteriosa da Coordenadoria Geral de Perícias (Cogerp), tanto na capital, quanto no interior sergipano. A carga de entorpecente estava composta por crack, maconha, cocaína, LSD, ecstasy e haxixe.

O material entorpecente foi escoltado até a unidade fabril, onde foi incinerado após a autorização do Poder Judiciário. A escolta foi feita pelo Denarc e também pelo Centro de Operações Policiais Especiais (Cope).

Os entorpecentes estavam custodiados nas unidades policiais, e a incineração ocorreu em parceria entre a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Poder Judiciário e a fábrica da Votorantim.