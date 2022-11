Denarc prende suspeito por tráfico de drogas no bairro Rosa Elze

O Departamento de Narcóticos (Denarc) prendeu um suspeito por tráfico de drogas e, durante busca na residência do denunciado, apreendeu uma quantidade de entorpecentes. A ação ocorreu na manhã desta quarta-feira, 9, no bairro Rosa Elze, município de São Cristóvão, na Grande Aracaju.

A equipe policial recebeu uma denúncia sobre tráfico de drogas na rua Grujin, no bairro Rosa Elze, e prontamente dirigiu-se até o local, onde apurou os fatos. Ao chegar no endereço, o suspeito estava na porta da residência e mentiu sobre sua identidade, informando um outro nome. No entanto, a esposa, que estava próximo, confirmou a identificação real.

Assim, a polícia realizou busca na residência, após autorização do homem. Este, ao ser informado sobre a denúncia de tráfico, alegou que era usuário e possuía uma pequena quantidade para uso em cima do armário. Foi encontrado meio tablete de maconha no local informado inicialmente.

No decorrer da busca, foi identificada certa quantidade de cocaína, pinos para venda da substância e um pó branco, utilizado para mistura da droga. Além disso, a polícia encontrou embaixo de uma piscina de plástico mais alguns tabletes de maconha e uma balança de precisão.

Diante dos fatos, o suspeito, junto com o material apreendido, foi conduzido ao Departamento, onde as providências cabíveis serão tomadas.

Fonte e foto SSP